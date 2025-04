Coach Josef Cherfi greift beim VfR Krefeld-Fischeln nun hart durch

Der hat, weil in der Rückrunde ein Zahn zugelegt wurde – nach nur vier Erfolgen in der Hinrunde stehen in der zweiten Serie schon fünf zu Buche – seit vergangenen Sonntag schon drei Zähler mehr auf der Habenseite, als die Mannschaft um den zuverlässigen Innenverteidiger Marc Knops. Der frühere St. Töniser steht übrigens beim Aufstiegskandidaten VfL Jüchen-Garzweiler ganz oben auf der Wunschliste. Bester Vollstrecker der Victoria ist, und das schon seit Jahren, Paul Szymanski. Der aus dem Nachwuchs von Mönchengladbach stammende Angreifer, der auch ein kurzes Intermezzo beim Oberligisten Ratingen gab, traf bisher 18 Mal.

Zur Lage: Die DJK Fortuna Dilkrath ist seit längerem und immer noch sieglos abgestiegen. Der 1. FC Viersen scheint auch kaum noch zu retten. Schlechte Karten hat auch der Cronenberger SC. Das wären dann, wenn nicht in Sachen Cronenberg noch ein mittelprächtiges Wunder passiert, wonach es nicht aussieht, die ersten drei Absteiger. Der vierte Platz unter dem Strich ist aber noch offen: Gewinnt der VfR nicht, könnte es in den kommenden Wochen ungemütlich werden.

Nicht mehr zum Kader wird in dieser Saison Carlo Honore Heinrich gehören. Ihn suspendierte Cherfi nach der Schlappe beim SC Kapellen-Erft. Wenn so eine Maßnahme trotz des geschrumpften Spielermaterials vollzogen wird, muss schon richtig etwas vorgefallen sein. Aber an die Öffentlichkeit will der VfR verständlicherweise, um zusätzliche Unruhe zu vermeiden, diesbezüglich nicht gehen.