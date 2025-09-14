Coach Joscha Weber fordert beim 1. FC Wülfrath: „Zurück zu den Basics“

1. FC Wülfrath – FC Remscheid. Der letzte Pflichtspiel-Vergleich liegt noch gar nicht so lange zurück. Am 26. Februar 2023 besiegten die seinerzeit schon fast als Landesligaabsteiger feststehenden Wülfrather die auf Rang drei geführten Remscheider überraschend mit 3:2. Aktuell möchte man dem Aufsteiger raten: „Mach‘s noch einmal FCW“. Aus gutem Grund, denn die Kalkstädter tun sich nach vier Spieltagen mit nur drei Punkten noch schwer.

Auch beim FCR, vergangene Saison mit drei Zähler Rückstand auf den in die Oberliga aufgestiegenen Zweiten Holzheim nur knapp gescheitert, lag die Messlatte vor dem Saisonauftakt höher. Ob sich die Stimmung, nach zuvor zwei Niederlagen, durch den 1:0-Sieg im Derby gegen Bergisch Born wieder gebessert hat?

Nein, von einer sportlichen Krise wollen sie am Erbacher Berg nichts wissen. Dazu ist die Saison noch viel zu jung. Gleichwohl ist eine „Ergebniskrise“ nicht zu leugnen. „Drei Niederlagen nach vier Spielen. Das kann nicht unser Anspruch sein. Selbst wenn wir Aufsteiger sind“, lautete eine erste Bestandsaufnahme von Joscha Weber nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Freitagabend bei TuRU 80 Düsseldorf. Fakt ist aber auch, dass der Liganeuling, am besten beginnend mit der Partie am Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark, endlich wieder punkten muss, um der Musik nicht schon früh hinterher zu laufen. Kein leichtes Unterfangen, folgt doch nur eine Woche darauf das Gastspiel bei Oberligaabsteiger Union Nettetal.

Arman Corovic, der zentrale Abwehrspieler des FCW, lässt sich durch die jüngsten Rückschläge nicht beirren: „Gut, bei der TuRU haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen. Nach der Pause haben wir dann gezeigt, dass wir, mit der nötigen Einstellung, absolut gleichwertig waren. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können. Aber es liegt an uns, die 100-prozentige Einstellung und Mentalität abzurufen. Das ist auch eine Sache, die sich im Kopf abspielt.“ Der 28-Jährige, regionalliga- und oberligaerfahrene Defensivstratege (FC Bocholt, ETB Essen) ergänzt: „Es ist schon ein Unterschied zwischen Bezirksliga und Landesliga. Da spielen oft Kleinigkeiten eine entscheidende Rolle. Nach solch einer ersten Halbzeit wie letzten Freitag muss sich aber bei uns jeder hinterfragen, ob er sein Maximum für die Mannschaft und für den Sieg abgerufen hat.“

Der Kopf ist noch nicht an der richtigen Stelle

Das Trainerduo Joscha Weber und Thomas Cyrys hatte demnach in dieser Woche Redebedarf und genug damit zu tun, das Team, neben der normalen Trainingsarbeit, auch mental wieder in die Spur zu bringen. „Ohne die nötige Einstellung geht in der Landesliga gar nichts. Man muss es so deutlich sagen: Der ein oder andere im Kader ist vom Kopf her noch nicht in der höheren Spielklasse angekommen. Abgesehen einmal vom 2:0-Sieg in Kapellen, als die Mannschaft bis zum Abpfiff konzentriert ihr Ding durchzog und sich folgerichtig mit drei Punkten belohnte.“ Der Chefcoach fordert Engagement, gepaart mit mehr Emotionen: „Wir müssen uns wieder auf die Basics besinnen. Kampfkraft, mentale Stärke und unbedingten Siegeswillen in die Waagschale werfen. Dabei geht es auch darum, einfach mal einen dreckigen Sieg zu landen.“ Dass die Anfangsformation anders ausschaut, als zuletzt ist alternativlos. Allein die eingewechselten Stefan Okkert und Tihomir Kriznjak empfahlen sich gegen Remscheid für ein Startelfmandat.

Beim FCR gab es am Donnerstag eine Menge Aufregung. Chefcoach Ferdi Gülenc und sein Co-Trainer Lars Goldschmidt beendeten mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeit für den Tabellenachten. Warum und wieso blieb zunächst offen. Bei Redaktionsschluss war noch unklar, wer das Team am Sonntag in Wülfrath anleitet.