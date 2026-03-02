Coach Jan-Niklas Pawel verlässt im Sommer die U23 des Eckernförder SV

Jan-Niklas Pawel wird sein Amt als Trainer der U23-Mannschaft des Eckernförder SV mit Ablauf der aktuellen Saison niederlegen. Dies gab der Verein am Sonntag bekannt. Pawel, der über Jahre hinweg eine feste Größe im sportlichen Gefüge der Schwarz-Weißen war, strebt nach einer persönlichen und fachlichen Veränderung und sucht eine neue Herausforderung.
„Diese Entscheidung hat Pawel dem Verein frühzeitig und in gegenseitigem Einvernehmen mitgeteilt.“, heißt es von Seiten des Vereins. Aktuell spiel die zweite Mannschaft des Landesligisten in der Verbandsliga Nord und belegt dort mit 20 Punkten einen sicheren neunten Platz.
Der scheidende Coach blickt auf eine tiefe Verwurzelung im Verein zurück. Nachdem er selbst jahrelang für den ESV auf dem Platz stand, wechselte er erfolgreich in den Trainerstab. Unter seiner Leitung entwickelte sich die U23 zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen Jugend- und Oberliga-Kader. Besonders sein Fokus auf die individuelle Förderung junger Spieler wurde vereinsintern hoch geschätzt.
Wer das Erbe des B-Lizenz-Inhabers im Sommer antreten wird, ist derzeit noch offen. Der ESV betonte jedoch, die Nachfolge in aller Ruhe und „zu gegebener Zeit“ zu regeln. Der Eckernförder SV bedankt sich schon heute bei „Jan-Ni“ für die unermüdliche Arbeit und die Loyalität in schwierigen Phasen. Für seinen weiteren Weg wünscht ihm der gesamte Verein nur das Beste.