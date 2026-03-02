Coach Jan-Niklas Pawel verlässt im Sommer die U23 des Eckernförder SV von Ismail Yesilyurt · Heute, 16:37 Uhr · 0 Leser

Das Trainerduo der U23 des Eckernförder SV von 2023 bis 2026 - Jan-Niklas Pawel (li.) und Co Jan-Ole Jürgensen (mitte). – Foto: Ismail Yesilyurt

Jan-Niklas Pawel wird sein Amt als Trainer der U23-Mannschaft des Eckernförder SV mit Ablauf der aktuellen Saison niederlegen. Dies gab der Verein am Sonntag bekannt. Pawel, der über Jahre hinweg eine feste Größe im sportlichen Gefüge der Schwarz-Weißen war, strebt nach einer persönlichen und fachlichen Veränderung und sucht eine neue Herausforderung.

„Diese Entscheidung hat Pawel dem Verein frühzeitig und in gegenseitigem Einvernehmen mitgeteilt.“, heißt es von Seiten des Vereins. Aktuell spiel die zweite Mannschaft des Landesligisten in der Verbandsliga Nord und belegt dort mit 20 Punkten einen sicheren neunten Platz.

Jan-Niklas Pawel jahrelang fester Betsnadteil des ESV Der scheidende Coach blickt auf eine tiefe Verwurzelung im Verein zurück. Nachdem er selbst jahrelang für den ESV auf dem Platz stand, wechselte er erfolgreich in den Trainerstab. Unter seiner Leitung entwickelte sich die U23 zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen Jugend- und Oberliga-Kader. Besonders sein Fokus auf die individuelle Förderung junger Spieler wurde vereinsintern hoch geschätzt.