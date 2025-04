Coach Heino van den Berg: „Das haben meine Jungs gut gemacht“

Zusammenfassend war es ein gutes Halbfinale im Kreispokal zweier gleichwertigen Mannschaften. Den ausschlaggebende Punkt waren zwei individuelle Fehler in der ersten Halbzeit, die Bramsche zum Torerfolg nutzte. In der ersten Halbzeit merkte man, dass Bramsche es vor allem defensiv mehr wollte, und wir leider 10-20 % weniger Defensivarbeit geleistet haben. Die zweite Halbzeit war von unserer Seite gut, nur leider erwischte uns ein Kopfball Tor in unserer Drangphase eiskalt. Somit war das Spiel gelaufen. Wir sind stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben. Schauen nach vorne und wollen am Sonntag wieder ein positives Ergebnis erzielen," lautet das Statement von Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).