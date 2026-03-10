Coach geht beim Kreisligisten und Trainer-Verlängerungen

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz, die gemeinsame Zeit und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Beide Seiten trennen sich im Guten und wünschen sich für die Zukunft weiterhin viel Erfolg – sportlich wie persönlich.

Beim TV Flein wird es zur kommenden Saison eine Veränderung auf der Trainerbank geben. Cheftrainer Karim Mahmoud wird den Verein im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen, um den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen.

Bis zum Ende der laufenden Saison wollen Mannschaft und Trainer gemeinsam weiterarbeiten und alles daransetzen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Parallel dazu laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Über die zukünftige Besetzung der Trainerposition will der Verein zu gegebener Zeit informieren.

SC Dahenfeld

Beim SC Dahenfeld setzt man in der Kreisliga B4 Franken weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Auf der Generalversammlung gaben Abteilungsleiter Fabian Fischer und Robin Fischer bekannt, dass das gesamte Trainerteam auch in der kommenden Saison im Amt bleibt.

Damit bleibt die Struktur sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Mannschaft unverändert. Die erste Mannschaft wird weiterhin von Daniele Sica und Selim Polat betreut. Für die zweite Mannschaft bleibt das bewährte Trainertrio aus Tim Schiemer, Dennis Barthelmie und Patrick Lindheimer verantwortlich.

Die Verantwortlichen sehen in der Verlängerung ein wichtiges Zeichen für Stabilität und Vertrauen in die bisherige Zusammenarbeit. Der Verein blickt deshalb optimistisch auf die Rückrunde der laufenden Saison sowie auf die kommende Spielzeit.

