Coach Frerich: "Fettes Kompliment an die Mannschaft.“

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten traf Tobi Griep per direktem Freistoß zum 1:0. Das war der Weckruf für die Schapener, die bis zur Pause das spielbestimmende Team sein sollten. Immer wieder kamen sie in gefährliche Räume vor unserem Tor, scheiterten jedoch am leidenschaftlichen Abwehrspiel unserer Mannschaft oder am hervorragend aufgelegten Korten Jan. Somit ging es dann insgesamt etwas glücklich mit 1:0 in die Kabine.

Kurz nach Wiederanpfiff traf dann Jonas Griep direkt zum 2:0 für den BVC. Ein Treffer, der sowohl Wirkung für das Heimteam als auch das Auswärtsteam hatte. Die Mannschaft um Captain Lübbering agierte nun deutlich sicherer im Ballbesitz und ließ viel weniger zu als noch in Halbzeit 1. Mit dem 3:0 durch abermals Jonas Griep war das Spiel dann endgültig auf unserer Seite. Die Gastmannschaft schien nicht mehr wirklich an Punkte zu glauben und der BVC spielte in sehr guten Ballbesitzphasen die Partie runter.