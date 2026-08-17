Coach Dennis Sanft und TS Einfeld setzen Erfolgsserie fort 3:1-Sieg beim TSV Flintbek von Ismail Yesilyurt · Heute, 18:26 Uhr · 0 Leser

Die TS Einfeld nach dem 3:1-Sieg beim TSV Flintbek. – Foto: Jana Reimers

Die TS Einfeld schwimmt in der Verbandsliga Ost weiter auf einer echten Erfolgswelle. Der Aufsteiger aus Neumünster feierte am vierten Spieltag im Auswärtsspiel beim TSV Flintbek einen verdienten 3:1 (3:0)-Erfolg und bleibt neben Tabellenführer Probsteier SG das einzige Team ohne Punktverlust in der Liga.

Blitzstart und beruhigende Pausenführung Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und profitierten bereits in der 3. Minute von einem Eigentor von Christoph Rober zum 0:1. Einfeld blieb am Drücker und legte rasch nach: Jannis Blöcker erhöhte in der 11. Minute auf 2:0.

Tom Steinmetz (TS Einfeld) hier gegen Jan Ratjen (2, TSV Flintbek) ist Einfelds Herzstück in der Defensive. – Foto: Meryem Manke

Trainer Dennis Sanft zeigte sich mit der Anfangsphase hochzufrieden, sah danach aber einen kleinen Bruch im Spiel seiner Mannschaft: „Verdient der Sieg heute für uns. Wir sind richtig gut angefangen mit gutem Fußball, gleich früh Tor gemacht, haben dann das weiter durchgezogen bis zum zweiten Tor, haben dann so bisschen, ja, nachgelassen, haben dann bisschen Flintbek ins Spiel kommen lassen, was überhaupt nicht nötig tat.“

Dennoch machten die Gäste vor dem Pausenpfiff den Deckel vorerst drauf. Nach einem starken Spielzug markierte Christoph Wegener in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 3:0. Sanft blickte zurück: „Da war der, ja, der Drops gelutscht sozusagen zur Halbzeit. 3:0. Eigentlich müssten wir ein, zwei Tore mehr machen erste Halbzeit, weil Flintbek einfach über sechzig Minuten gar nicht stattgefunden hat.“ Einfelder Chancenwucher und Flintbeker Ehrentreffer Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den vierten Treffer, ließen jedoch gute Möglichkeiten liegen – darunter ein aberkanntes Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsposition, bei der Torwart und Abwehrspieler auf der Linie standen, sowie eine vergebene Großchance kurz darauf.

Mark-Lukas Krüger (TS Einfeld) dynamisch im Zweikampf gegen Niklas Kock (re., TSV Flintbek. – Foto: Meryem Manke

Stattdessen brachten sich die Gäste durch einen eigenen Fehler selbst um die Null: Nach einem Patzer in der Defensive schlug der TSV Flintbek zu, und der eingewechselte Dariush Sommerfeld erzielte in der 72. Minute den 1:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es für die Hausherren allerdings nicht mehr. Sanft bilanzierte: „Letztendlich machen wir nachher durch katastrophale Fehler defensiv noch, dass sie Tor machen. Letztendlich ist es ein verdienter Sieg für uns, wieder drei Punkte gegen den Abstieg.“ Blick nach vorn: Englische Woche für den Aufsteiger Mit nun zwölf Punkten im Rücken nach dem 4:2 gegen Altenholz, einem 3:1 beim Preetzer TSV und 3:0 gegen den SV Bönebüttel-Husberg blickt Einfeld optimistisch nach vorn. „Ich würde sagen, läuft im Moment. Die Mannschaft ist gut drauf. Wir haben jetzt noch mal eine harte Woche mit Nortorf und dann Wiker SV am Freitag, aber ich sag mal, diese zwölf Punkte kann uns keiner mehr nehmen“, freute sich der Coach. Bevor am Freitagabend das Auswärtsspiel in Kiel beim Wiker SV ansteht, erwartet Einfeld am Mittwoch im Viertelfinale des Kreispokals des KFV Holstein den Landesligisten TuS Nortorf.

Fabian Weichbrodt (TS Einfeld) köpft den Ball hinter Niklas Kock (TSV Flintbek) weg. Links Mitspieler Brian Casper. – Foto: Meryem Manke