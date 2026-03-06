Coach Denis Schymiczek verlängert beim TV Oyten

Beim TV Oyten gibt es weitere personelle Kontinuität: Nach Jan Fitschen in der 1. Herren hat auch Trainer Denis Schymiczek seinen Vertrag verlängert. Der Coach der zweiten Mannschaft bleibt dem Verein damit eine weitere Spielzeit erhalten. Das gab der Verein via Instagram preis..

Die Verantwortlichen zeigen sich mit der bisherigen Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden. Christian Rathjen, Sportlicher Leiter des TV Oyten, sagt über die Vertragsverlängerung: „Die Ergebnisse, die die Mannschaft in dieser Saison als Aufsteiger hinlegt, sprechen für sich.“ Bis zur Winterpause sammelte die Reserve nach dem Wiederaufstieg starke 25 Punkte aus 14 Spielen.

Damit steht man auf dem zweiten Platz, der gleichbedeutend mit der Relegation um den Aufstieg wäre.

Neben seiner Tätigkeit als Trainer ist der 36-jährige Schymiczek auch als Spieler für den TV Oyten aktiv. Seit der Saison 2023/24 kommt er auf 52 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm 17 Tore und zehn Vorlagen gelangen. Zuvor war er als Trainer und Spieler für den MTV Riede aktiv und spielte Ewigkeiten für den TSV Bassen.