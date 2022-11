Coach de Pauw hat mehr Optionen Die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer Leverkusen treten beim Tabellenzweiten in Frankfurt an. Robert de Pauw kann personell fast aus dem Vollen schöpfen.

Nach den beiden Niederlagen in Hoffenheim in der Liga und im Pokal geht es für Bayer Leverkusens Fußballerinnen am Samstag (14 Uhr) anspruchsvoll weiter. Im Stadion am Brentanobad steht das Spiel beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt an. Die Partie wird nicht nur bei Magenta Sport zu sehen sein, sondern auch bei hessenschau.de und sportschau.de live übertragen.

Ob den ersten Verfolger von Branchenführer Wolfsburg diese Niederlage verunsichert oder besonders motiviert, ist Bayers Übungsleiter einerlei. „Wir müssen auf unsere eigenen Fähigkeiten setzen und direkt aufmerksam sein“, sagt de Pauw. Das heißt aber freilich nicht, dass die Spielweise des Gegners gar keine Rolle spielt. „Die Eintracht hat nach vorne genug Qualität und gute Angriffsspielerinnen. Denen dürfen wir keinen Raum geben“, fordert der Niederländer. Deshalb haben er und seine Schützlinge sich vorgenommen, möglichst kompakt aufzutreten. Nur mit starkem Spiel gegen den Ball wird es aber nicht gehen. Vor allem Konter wollen die Leverkusenerinnen gewinnbringend nutzen, um der SGE „auch wehtun zu können“ – ganz so also, wie es RBL im Pokal gelungen ist.

Die Rollen sind klar verteilt. „Wir sind der Underdog. Frankfurt ist in der Liga noch ungeschlagen“, betont Trainer Robert de Pauw. Dass die Eintracht nicht unbezwingbar ist, hat nach Ajax Amsterdam – im Qualifikationsturnier zur Champions League – nun auch Red Bull Leipzig unter Beweis gestellt. Der Zweitliga-Primus warf die SGE am vergangenen Wochenende überraschend aus dem DFB-Pokal.

De Pauw hat für seine Aufstellung so viele Möglichkeiten wie noch nie seit seinem Amtsantritt im Sommer. Vergangene Woche haben sich bereits Lara Marti, Lisanne Gräwe, Angreiferin Milena Nikolic und die zuvor angeschlagene Anna Klink fit gemeldet. Jetzt kehren auch Caroline Siems, Sylwia Matysik, Ivana Ferreira Fuso und die zuvor erkrankte Selina Ostermeier in den Kader zurück. Gute Chancen auf einen Platz in der Startformation dürfte Lilla Turanyi haben, die im Pokal noch geschont wurde, weil sie erst spät vom Länderspieleinsatz zurückgekehrt war. Damit fehlt einzig noch Verena Wieder, die sich nach ihrem Kreuzbandriss in der Reha befindet.

Fuso und vor allem Nikolic erhöhen die Chance auf eine bessere Trefferquote. „Wir hatten gegen Hoffenheim wieder viele Chancen, aber keine Tore geschossen. Darüber haben wir in dieser Saison schon oft gesprochen“, betont der Trainer. Dass seine Schützlinge das Zeug dazu haben, hätten sie beim Kantersieg gegen Essen bewiesen. Ziel sei jedoch, diese Qualitäten in jedem Spiel abzurufen – möglichst schon in Frankfurt.

Das wird wohl auch nötig sein, um gegen den in der Liga weiter unbezwungenen Zweiten eine realistische Chance auf einen Punktgewinn zu haben.