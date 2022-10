Martin bauer erzielte das einzige Tor für Planegg gegen Ludwigsvorstadt – Foto: Mailin Garbas

Coach Budell: „Nicht fokussiert genug“ - Planegger Sieglos-Serie hält weiter an Planegg verliert auch gegen Aufsteiger Ludwigsvorstadt

Der SV Planneg-Krailing unterlag am Sonntag dem FC Ludwigsvorstadt mir 1:2 und blieb damit auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. In der Tabelle trennt die Mannschaft Trainer Andreas Budell nur noch das bessere Torverhältnis von von den Abstiegsplätzen.

Planegg – So langsam gehen dem SV Planegg-Krailling die Gegner auf tabellarischer Augenhöhe aus. Drei Spiele stehen für den abstiegsgefährdeten Kreisligisten in der Hinrunde noch an, ein Team aus dem Tabellenkeller ist nicht mehr unter den Kontrahenten. Der letzte Gegner, der diese Bezeichnung zumindest einigermaßen verdient gehabt hätte, in jedem Fall aber ein direkter Konkurrent der Planegger war, war am Sonntag der FC Ludwigsvorstadt. Nach dem 2:1-Sieg des Aufsteigers an der Hofmarkstraße ist der FCL den Planeggern allerdings auch bis auf sieben Punkte enteilt. Dafür brauchten die Gäste nicht mal die Unterstützung ihres besten Stürmers. Balthasar Auspurg stand gegen den SVP nicht im Kader der Münchner, die nach mauem Saisonstart nun 14 Punkte in sieben Partien holten. Dafür sprang der Bruder des Toptorjägers in die Bresche: August Auspurg besorgte das zwischenzeitliche 2:0 für die Gäste (33.), nachdem Laurin Vogel Ludwigsvorstadt bereits in der vierten Minute in Führung geschossen hatte. „Wir haben das Spiel heute wieder in der ersten Halbzeit verloren“, sagte Planeggs Coach Andreas Budell, der monierte, dass seine Mannschaft „nicht fokussiert genug“ gewesen sei. „Der Gegner war schneller im Kopf bei den entscheidenden zweiten Bällen“, befand Budell.