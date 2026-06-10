Coach Alexanders letztes Spiel bei der Fortuna

Im letzten Spiel der Saison, welches gleichzeitig auch das letzte Spiel für unseren Trainer Michael Alexander ist, war unsere Fortuna beim SV Thalfingen zu Gast.
Nach dem Anpfiff übte Thalfingen ordentlich Druck auf die Gäste aus Ballendorf aus, die somit nicht so richtig ins Spiel gefunden haben und Schwierigkeiten hatten ihr Spiel dem Gastgeber aufzudrücken.
Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 18. Minute. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf einen Elfmeter für den SV Thalfingen. Die Entscheidung sorgte für Diskussionen, da viele Ballendorfer Spieler und Zuschauer die Situation anders bewertet hatten. Der fällige Strafstoß wurde jedoch sicher verwandelt und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung.
Nach dem Rückstand bemühte sich Ballendorf um den Ausgleich, konnte jedoch keine klaren Torchancen erarbeiten. Stattdessen hätte Thalfingen noch kurz vor der Pause erhöhen können. Gleich zweimal retten die Ballendorfer in höchste Not auf der Torlinie.
Nur 10 Minuten nach dem Seitenwechsel folgte dann jedoch das 2:0. Nach einem Freistoß landete der Ball im Tor. Doch die Fortuna gab sich nicht auf. Nur kurze Zeit später hatte Noah eine große Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Nach einem gelungenen Angriff tauchte er frei vor dem Tor auf, scheiterte jedoch am Torhüter.
In der 60. Minute kam Ballendorf zurück ins Spiel. Nach einem erneuten umstrittenen Elfmeter verwandelte Nikolai Tappert souverän. Nach dem Anschlusstreffer nahm die Fortuna immer mehr Fahrt auf und erarbeiteten sich mehrere Chancen, die leider nicht zum Erfolg führten. In der 80. Minute ein Pfiff vom Schiedsrichter, welcher erneut auf den 11 Meter Punkt zeigt. Es war wieder Jonas Staudemayer, der im Strafraum gefoult wurde. Nikolai nagelt dieses Mal den Ball jedoch an den Innenpfosten, kein Tor.
Somit musste sich die Fortuna mit 1:2 geschlagen geben.
Trotz einer Niederlage kann Coach Micheal mit seiner Mannschaft die Saison mit einem guten 6. Tabellenplatz beenden und haben somit ihr Saisonziel erreicht.