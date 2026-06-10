Coach Alexanders letztes Spiel bei der Fortuna von Günter Eckle · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser

Im letzten Spiel der Saison, welches gleichzeitig auch das letzte Spiel für unseren Trainer Michael Alexander ist, war unsere Fortuna beim SV Thalfingen zu Gast. Nach dem Anpfiff übte Thalfingen ordentlich Druck auf die Gäste aus Ballendorf aus, die somit nicht so richtig ins Spiel gefunden haben und Schwierigkeiten hatten ihr Spiel dem Gastgeber aufzudrücken.

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 18. Minute. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf einen Elfmeter für den SV Thalfingen. Die Entscheidung sorgte für Diskussionen, da viele Ballendorfer Spieler und Zuschauer die Situation anders bewertet hatten. Der fällige Strafstoß wurde jedoch sicher verwandelt und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach dem Rückstand bemühte sich Ballendorf um den Ausgleich, konnte jedoch keine klaren Torchancen erarbeiten. Stattdessen hätte Thalfingen noch kurz vor der Pause erhöhen können. Gleich zweimal retten die Ballendorfer in höchste Not auf der Torlinie.