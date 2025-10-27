Co-Trainer verlässt Weißensee, neuer Kunstrasen für Borussia Pankow

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.
27.10. +++ Weißensee trennt sich von Co-Trainer
Der Weißenseer FC und Co-Trainer Hans-Joachim Gehrmann gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, sei man dem Wunsch des Co-Trainers, der seit 2024 beim WFC agierte, nachgekommen. „Er hat unsere Mannschaft besser gemacht. Achim hat einen großen Anteil an der Entwicklung unserer jungen Mannschaft", erklärte der sportliche Leiter Brian Schmidt.
27.10. +++ Neuer Kunstrasen für Borussia Pankow
Auf dem Sportplatz in der Pichelswerderstraße rollen aktuell keine Fußbälle sondern schweres Gerät. Denn Borussia Pankow bekommt einen neuen Kunstrasen. Das alte Geläuf wurde Ende September abgetragen, nun wird ein neuer Kunstrasen verlegt. Die "Heimspiele" der Teams werden derzeit auf verschiedenen Sportplätzen anderer Pankower Vereine ausgetragen. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die Sanierungsarbeiten Mitte November abgeschlossen sein.