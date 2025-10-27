Co-Trainer verlässt Weißensee, neuer Kunstrasen für Borussia Pankow

Der alte Kunstrasen in der Pichelswerderstraße ist Geschichte. – Foto: instagram.com/borussia1960/

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

27.10. +++ Weißensee trennt sich von Co-Trainer Der Weißenseer FC und Co-Trainer Hans-Joachim Gehrmann gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, sei man dem Wunsch des Co-Trainers, der seit 2024 beim WFC agierte, nachgekommen. „Er hat unsere Mannschaft besser gemacht. Achim hat einen großen Anteil an der Entwicklung unserer jungen Mannschaft", erklärte der sportliche Leiter Brian Schmidt.