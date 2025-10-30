Co-Trainer Mirko Roger: "Jedes Spiel ist für uns eine neue Aufgabe"

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie möchte der TSV Burgdorf am 15. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover wieder einen Sieg einfahren. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Halit Özden und Co-Trainer Mirko Roger den SV 06 Lehrte, der als Tabellenletzter anreist.

Burgdorf verlor zuletzt mit 1:2 beim FC Lehrte, obwohl Robin Günther seine Mannschaft früh in Führung gebracht hatte. Die Gastgeber drehten das Spiel jedoch noch vor und kurz nach der Pause. Der Rückschlag war der fünfte in dieser Saison, Burgdorf steht nun mit 20 Punkten auf Rang neun.

Co-Trainer Mirko Roger richtet den Blick dennoch optimistisch nach vorn:

„Im kommenden Spiel gegen 06 Lehrte wollen wir auf jeden Fall wieder in die Erfolgsspur zurück. Wir wollen drei Punkte holen und uns da wieder reinkämpfen.“ Seine Mannschaft solle den Fokus beibehalten: „Wir gucken sowieso von Spiel zu Spiel, jedes Spiel ist für uns etwas Neues.“

Gegner SV 06 Lehrte steht mit nur fünf Punkten aus 14 Spielen am Tabellenende und verlor zuletzt mit 0:3 gegen Krähenwinkel/Kaltenweide II. Doch Roger warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Jedes Spiel ist eine Aufgabe für uns, und in der Aufgabe gegen Lehrte wollen wir wieder angreifen und drei Punkte holen.“