Co-Trainer gesucht für unsere 1. Herren!

Du suchst eine neue sportliche Herausforderung und möchtest Teil eines ambitionierten Teams werden?

Wir bieten dir:

Eine Aufwandsentschädigung, einen neuen Kunstrasen, Trainingskleidung, ein familiäres Umfeld in Mitte mit Vereinsheim und Mannschaftsabenden sowie berufsverträgliche Trainingszeiten (Mo/Di/Do, 20 Uhr). Dazu gibt es Ruhm, Ehre und ein kühles Getränk.

Wenn du Zuverlässigkeit und Erfahrung als Co-Trainer mitbringst, freuen wir uns auf deine Nachricht!