 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Co-Trainer gesucht für unsere 1. Herren!

von Tilmann Häußler · Heute, 16:29 Uhr · 0 Leser

Co-Trainer gesucht für unsere 1. Herren!

Du suchst eine neue sportliche Herausforderung und möchtest Teil eines ambitionierten Teams werden?

Wir bieten dir:
Eine Aufwandsentschädigung, einen neuen Kunstrasen, Trainingskleidung, ein familiäres Umfeld in Mitte mit Vereinsheim und Mannschaftsabenden sowie berufsverträgliche Trainingszeiten (Mo/Di/Do, 20 Uhr). Dazu gibt es Ruhm, Ehre und ein kühles Getränk.

Wenn du Zuverlässigkeit und Erfahrung als Co-Trainer mitbringst, freuen wir uns auf deine Nachricht!

Melde dich direkt per PN bei Christian oder per E-Mail an info@berolinamitte.de
Werde Teil von Berolina Mitte und gestalte die Zukunft unseres Teams mit!

#einmalberoimmerbero 💙🤍