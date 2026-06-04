Co-Trainer gesucht für unsere 1. Herren!
Du suchst eine neue sportliche Herausforderung und möchtest Teil eines ambitionierten Teams werden?
Wir bieten dir:
Eine Aufwandsentschädigung, einen neuen Kunstrasen, Trainingskleidung, ein familiäres Umfeld in Mitte mit Vereinsheim und Mannschaftsabenden sowie berufsverträgliche Trainingszeiten (Mo/Di/Do, 20 Uhr). Dazu gibt es Ruhm, Ehre und ein kühles Getränk.
Wenn du Zuverlässigkeit und Erfahrung als Co-Trainer mitbringst, freuen wir uns auf deine Nachricht!
Melde dich direkt per PN bei Christian oder per E-Mail an info@berolinamitte.de
Werde Teil von Berolina Mitte und gestalte die Zukunft unseres Teams mit!
#einmalberoimmerbero 💙🤍