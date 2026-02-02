Co-Trainer geht beim SV Kaisersbach sofort, neuer Coach in Trossingen

– Foto: Jens Körner / Verein

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Ömer Alp war zuletzt als Co-Trainer der Landesliga-Mannschaft des SV Kaisersbach tätig. Zu den Hintergründen der Entscheidung wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Der Verein kündigte jedoch an, zeitnah zusätzliche Informationen zur Trennung zu veröffentlichen.

Der SV Kaisersbach und sein bisheriger Co-Trainer Ömer Alp haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Beide Seiten haben sich einvernehmlich auf die Trennung verständigt.

Spvgg Trossingen

Bei der Spvgg Trossingen gibt es zur Rückrunde eine personelle Veränderung auf der Trainerbank der ersten Mannschaft. Nach dem Wechsel von Kamran Yahyaijan zum FC Furtwangen war die Position des Spieler-Co-Trainers unbesetzt geblieben. Nun hat der Bezirksligist diese Lücke aus den eigenen Reihen geschlossen und Isa Sabuncuo mit der Aufgabe betraut.

Der 35-Jährige war erst im Sommer vom FV Möhringen nach Trossingen gewechselt und entwickelte sich seither rasch zu einer prägenden Figur im zentralen Mittelfeld. Seine Erfahrung machte ihn nicht nur sportlich zu einem Leistungsträger, sondern auch zu einem Führungsspieler innerhalb der Mannschaft. Dass Sabuncuo bereits in Möhringen als Spieler-Co-Trainer gearbeitet hatte, erleichterte die Entscheidung der Verantwortlichen zusätzlich.

Künftig gehört er damit offiziell zum Trainerstab um Chefcoach John Müller. Der Verein begrüßt die interne Lösung ausdrücklich und verbindet mit der Personalie die Hoffnung auf zusätzliche Stabilität und Impulse für die Rückrunde.

