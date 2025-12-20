 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Co-Trainer geht beim Landesliga-Fünften in die Elternzeit

Der TSV Ehningen muss vorübergehend auf seinen Co-Trainer Andreas Contino verzichten.

Beim TSV Ehningen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, gibt es in der Winterpause personelle Veränderungen. Folgende Informationen teilt der Landesligist dazu mit:

Personelles
Zusammengefasst die personellen Entwicklungen zum Jahresende:
Andreas Contino hat seine Tätigkeit als Co-Trainer der 1.Mannschaft beendet. Er wurde am 10. Dezember Vater einer Tochter (auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch) und will sich dem Familienleben widmen. Alles Gute
Richmond Ansu, der vor der Saison von NK Bietigheim zum TSV gestoßen ist, orientiert sich räumlich wieder zurück und wechselt zu Germania Bietigheim. Viel Erfolg
Sehr erfreulich ist, dass mit Kenan Kasikci ein erfahrener und hoch geschätzter ehemaliger Blaugelber wieder auf die Schalkwiese zurück kommt. Herzlich Willkommen zurück, wir freuen uns sehr!
Tabelle der Landesliga Württemberg, Staffel 2
1. TSV Köngen (Auf) 16 11-3-2 35:24 36
2. 1. FC Eislingen (Auf) 16 10-2-4 44:22 32
3. TSV Bernhausen 15 10-1-4 36:21 31
4. TSGV Waldstetten 15 10-1-4 34:20 31
5. TSV Ehningen 15 8-4-3 35:17 28
6. SV Waldhausen 15 8-3-4 22:21 27
7. TSV Bad Boll 16 8-2-6 31:27 26
8. VfL Sindelfingen 15 7-1-7 28:27 22
9. SV Böblingen 14 6-2-6 33:19 20
10. FV Spfr Neuhausen 15 6-2-7 32:31 20
11. TSVgg Plattenhardt (Auf) 16 6-2-8 17:30 20
12. GSV Maichingen 16 5-2-9 34:39 17
13. TV Echterdingen (Ab) 16 5-0-11 20:35 15
14. SC Geislingen 14 4-2-8 18:26 14
15. MTV Stuttgart 16 3-2-11 27:47 11
16. FV Sontheim/Brenz (Auf) 16 1-1-14 9:49 4

Aufrufe: 020.12.2025, 15:00 Uhr
