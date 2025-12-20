Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne
Co-Trainer geht beim Landesliga-Fünften in die Elternzeit
Der TSV Ehningen muss vorübergehend auf seinen Co-Trainer Andreas Contino verzichten.
Zusammengefasst die personellen Entwicklungen zum Jahresende:
Andreas Contino hat seine Tätigkeit als Co-Trainer der 1.Mannschaft beendet. Er wurde am 10. Dezember Vater einer Tochter (auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch) und will sich dem Familienleben widmen. Alles Gute
Richmond Ansu, der vor der Saison von NK Bietigheim zum TSV gestoßen ist, orientiert sich räumlich wieder zurück und wechselt zu Germania Bietigheim. Viel Erfolg
Sehr erfreulich ist, dass mit Kenan Kasikci ein erfahrener und hoch geschätzter ehemaliger Blaugelber wieder auf die Schalkwiese zurück kommt. Herzlich Willkommen zurück, wir freuen uns sehr!