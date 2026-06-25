Co-Trainer Distler übernimmt FC Eintracht Bamberg am Doppelspieltag

Manfred Distler ist seit dieser Saison Co-Trainer beim FC Eintracht Bamberg. – Foto: FC Eintracht Bamberg

Nach dem 1:1 gegen den FC Lichtenfels ist der FC Eintracht Bamberg gleich doppelt gefordert: Am Samstag (27. Juni) gastieren die Domreiter um 15 Uhr in Bad Königshofen, wo anlässlich des 165-jährigen Bestehens des TSV Bad Königshofen ein Duell mit dem Regionalligisten TSV Aubstadt auf dem Programm steht.

Am Sonntag (28. Juni) ebenfalls um 15 Uhr, ist der FCE bei der SG TSV Scheßlitz/FV Zeckendorf zu Gast. Gespielt wird auf der Sportanlage in Zeckendorf im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des FV Zeckendorf.

Nicht mit an Bord ist Cheftrainer Patrick Sulewski. Der 28-Jährige absolviert derzeit seine Fortbildung zur A-Lizenz. Das Kommando übernimmt daher der neue Co-Trainer Manfred Distler. „Der Fokus liegt für uns weiterhin darauf, den gesamten Kader einzubinden. Wir werden die ganze Saison über jeden einzelnen Spieler brauchen und wollen deshalb möglichst vielen Jungs Spielzeit geben“, teilt Distler in einer Mitteilung des Vereins mit.

Die Fitness bleibe gleichzeitig ein zentrales Thema. „Wir sind überzeugt davon, dass wir uns über unsere Fitness Vorteile erarbeiten können und wollen jetzt die Grundlagen schaffen, um topfit in die Saison zu gehen. Das hilft uns nicht nur dabei, Spiele spät zu entscheiden, sondern auch dabei, über 90 Minuten die richtigen Entscheidungen zu treffen und weniger Fehler zu machen.“

Mit dem TSV Aubstadt wartet am Samstag ein echter Härtetest auf die Bamberger. Gegen den Regionalligisten wollen die Domreiter ihrer Spielidee treu bleiben. „Wir werden unsere Identität nicht aufgeben. Gerade gegen einen starken Gegner wollen wir mutig und aktiv auftreten. Natürlich müssen wir defensiv stabil stehen und Ballverluste minimieren, weil solche Mannschaften kleine Fehler sofort bestrafen. Gleichzeitig wollen wir sehen, wie weit wir sind und woran wir noch arbeiten müssen“, sagt Distler.

Vor allem für junge Spieler seien solche Vergleiche wertvoll, um Erfahrungen auf hohem Niveau zu sammeln. „Wir werden aber wahrscheinlich nicht über 90 Minuten Vollgas anlaufen, sondern einen guten Mix aus Aktivität, Kontrolle und Belastungssteuerung finden.“

Vor Pokalduell gegen DJK Don Bosco Bamberg: Domreiter will gegen Kreisligist »Selbstvertrauen tanken«

Am Sonntag gegen die SG Scheßlitz/Zeckendorf stehen andere Schwerpunkte im Vordergrund. „Gegen einen unterklassigen Gegner geht es darum, Selbstvertrauen zu tanken, frei aufzuspielen und unsere Inhalte auf den Platz zu bringen“, erklärt Distler. Man wolle Lösungen gegen einen tiefstehenden Gegner finden und sich für den betriebenen Aufwand auch mit Toren belohnen. „Solche Spiele sind wichtig, um Automatismen zu festigen.“

Wie bereits gegen Lichtenfels soll der gesamte Kader an beiden Tagen zum Einsatz kommen. „Wir reisen mit voller Mannschaft an und wollen die Belastung auf viele Schultern verteilen. Deshalb werden wieder alle Spieler Einsatzzeit bekommen“, betont Distler.

Am Wochenende darauf wartet dann das erste Pflichtspiel auf die Domreiter: Am 4. Juli trifft Eintracht Bamberg auf Lokalrivale Don Bosco Bamberg. Anstoß ist um 16 Uhr. (Hier geht's zum kompletten Spielplan des FC Eintracht Bamberg)