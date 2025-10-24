Co-Trainer des Verbandsligisten tritt sofort zurück

Der Verbandsligist Sportfreunde Schwäbisch Hall muss künftig ohne Nico Sasso auskommen. Der bisherige Co-Trainer hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. In einer Mitteilung des Vereins heißt es: „Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen und Themen, bedingt durch vor der Saison getroffenen und teilweise nicht umgesetzten Absprachen, entschied sich Nico Sasso für einen vorzeitigen Rücktritt. Der Rücktritt wurde intern ruhig und sauber besprochen. Nico Sasso ist dankbar für die gemeinsame Zeit und wünscht der Mannschaft alles Gute. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall bedanken sich bei Nico Sasso für sein leidenschaftliches Engagement und wünschen ihm persönlich und sportlich alles Gute für die Zukunft.“

Sasso ist in Hall kein Unbekannter. Schon in der Jugend trug er das Trikot der Sportfreunde, ehe er über Stationen beim TSV Crailsheim und als Spielertrainer beim TSV Westheim wertvolle Erfahrungen sammelte. 2021 kehrte er zu seinem Heimatverein zurück – diesmal als Trainer der U19. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Nachwuchs positiv, ehe Sasso 2023/24 eine Pause einlegte. Kurz darauf sprang er erneut als Interimstrainer bei den A-Junioren ein, ehe er ab der Saison 2024/25 das Amt des Co-Trainers von Chefcoach Thorsten Schift übernahm.

Die sportliche Lage bleibt angespannt

Der Zeitpunkt des Rücktritts ist für den Verein sportlich heikel. Nach elf Spieltagen belegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall in der Verbandsliga Württemberg Rang zwölf. Drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen stehen zu Buche – elf Punkte und ein Torverhältnis von 19:31 spiegeln die schwierige Phase wider. Die Mannschaft kämpft um Stabilität und Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Blick nach vorn: Herausforderung Weilimdorf

Schon am morgigen Samstag wartet die nächste Bewährungsprobe. Um 15:30 Uhr gastieren die Haller beim Aufsteiger TSV Weilimdorf. Nach dem Rücktritt von Sasso liegt es nun an Cheftrainer Thorsten Schift und dem verbliebenen Trainerteam, die Mannschaft geschlossen auf den Platz zu schicken. Der Fokus liegt darauf, Ruhe in die Strukturen zu bringen und sportlich wieder Fuß zu fassen.