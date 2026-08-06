Co-Trainer Benedikt Orth mit zentraler Rolle – Hallbergmoos präsentiert sich neu

Benedikt Orth nimmt im Hallbergmoos-Team eine wichtige Rolle ein. – Foto: Stefan Schmiedel

Schaffen die Fußballer vom VfB Hallbergmoos in dieser Runde den Entwicklungsschritt von einem guten zu einem sehr guten Landesligisten? Im Tagblatt-Interview spricht VfB-Trainer Andreas Giglberger (33) über die Voraussetzungen für die Saison, die Sommertransfers und wichtige Puzzleteile für eine erfolgreiche Mannschaft.

Herr Giglberger, vor einem Jahr haben Sie das Team des VfB Hallbergmoos übernommen und in der Landesliga wieder nach oben gebracht. Reicht Ihnen dieser erste Schritt?

Erst einmal war ich das nicht alleine, sondern unser Trainerteam. Ich finde, den Fortschritt sollen andere bewerten, etwa der Verein oder die Fans.

Aber wie sehen Sie die Entwicklung der Mannschaft?

Wir haben schon einen ganz anderen Stand als vor einem Jahr. Auch die Stimmung in der Mannschaft ist wirklich sehr gut. Wir haben die Spielweise verändert, mit hohem Wert auf Disziplin, Einsatz und Laufbereitschaft. Die Mannschaft soll ein hohes Pressing praktizieren und Zweikämpfe führen. Wir wollen den Zuschauern etwas bieten, 90 Minuten marschieren und Spaß am Ball haben. Nach einem Jahr müssen Automatismen da sein – die muss man weiterentwickeln. Wir haben einen guten Stand, ein geiles Team und Jungs, die zusammen weiterkommen wollen. Die Jungs haben viel verinnerlicht. Unser erstes Jahr war ein gutes Kennenlernen, und darauf kann man aufbauen.

Jetzt geht es darum, dass aus einem Tabellenfünften ein Erster oder Zweiter wird. Ist es schwer, aus einem guten Landesligisten einen sehr guten zu machen?

Letzte Saison konnten wir nach dem Winter die Verletzten nicht auffangen. Da konnte die zweite Reihe nicht die Verantwortung übernehmen. Da haben wir nun an ein paar Stellschrauben gedreht – und uns punktuell verstärkt. Mit den Leistungsträgern Sebastian Kolbe, Benedikt Orth oder Felix Günzel haben wir keine 20-Jährigen geholt, sondern erfahrene Leute. Wir haben da erfahrene, aber keine alten Spieler in die Mannschaft geholt. Mit Andi Kostorz und Bene Orth haben wir in der Regel zwei Trainer auf dem Platz, die den Jungs helfen müssen. Das sind wichtige Teile in unserem Puzzle. Wir sind ein sehr guter Landesligist – wie andere Mannschaften in der Liga auch. Und jetzt geht es um die Konstanz. Du musst dich in jedem Spiel beweisen, was wir in der abgelaufenen Saison nicht geschafft haben.

Im vergangenen Spieljahr hattet ihr vier bis fünf ganz schwache Partien. Wird es die nun nicht mehr geben?

Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, könnte ich gleich aufhören. Wir sind gefestigter, und die Jungs wissen, was zu tun ist. Das ist eben nicht mehr die Mannschaft wie vor einem Jahr. Klar ist auch, dass die Jungs Spiele entscheiden und nicht die Trainer. Wir Trainer geben ihnen Optionen an die Hand, wollen aber nichts in Schablonen pressen. Die Spieler sollen die Ideen von uns bekommen, wie sie in den Spielen den Ball nach vorne zum gegnerischen Tor bringen können. Wir haben einen guten Mix aus erfahrenen Akteuren und jungen Spielern mit brutal viel Potenzial. Wir haben eine erfahrene, aber keine alte Mannschaft. Das ist echt eine super Mischung. Aber am Ende müssen die Jungs liefern.

Wie kann der spielende Co-Trainer Benedikt Orth in kritischen Phasen der Mannschaft helfen?

Er kann als Sechser Bälle fordern. Und er zeigt den Jungs beispielsweise bei einem Rückstand, dass noch nichts verloren ist. Er sagt: „Jungs, glaubt an euch bis zum Ende. Wir haben noch soundso viele Minuten.“ Man darf dann nicht das Spiel über sich ergehen lassen. Die Jungs, die im Fußball schon viele Spiele gesehen haben, müssen da die Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen. In schwierigen Phasen müssen die Führungsspie㈠ler abliefern und nicht die 20-Jährigen. Da muss man noch mehr Verantwortung übernehmen.

Sie geben ungern Tipps ab. Aber trotzdem muss man Ihnen die Frage stellen: Wo landet der VfB Hallbergmoos am Saisonende?

Stimmt, ich tippe nicht gerne. Wir wollen oben mitmischen und natürlich ganz vorne dabei sein. Aber dafür sind ganz viel harte Arbeit und ganz viel Training notwendig. Und dann sehen wir, was am Ende dabei rauskommt.