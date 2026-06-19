Co-Trainer bei Terzic: Gaydarov wechselt zu Athletic Bilbao Der Wahl-Niederbayern wagt den Sprung vom Bayern-Campus in die La Liga von Thomas Seidl · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Peter Gaydarov (re.) wird in der La Liga Assistent von Edin Terzic – Foto: Jürgen Meyer

Das ist eine große Überraschung! Peter Gaydarov wechselt in die spanische La Liga und hat einen Vertrag beim spanischen Traditionsklub Athletic Bilbao unterschrieben. Der 35-jährige Wahl-Niederbayer, der seit ein paar Jahren mit seiner Familie in Aiglsbach im Landkreis Kelheim lebt, wird bei seinem neuen Arbeitgeber Assistent von Edin Terzic, der Borussia Dortmund 2024 ins Finale der Champions League führte und mit den Gelb-Schwarzen 2021 DFB-Pokalsieger wurde.

Gaydarov verdiente sich seine ersten Sporen als Übungsleiter beim TV Aiglsbach, den 2017 in die Landesliga führte und mit dem er ein paar Monate zuvor sensationell den späteren Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg im bayerischen Toto-Pokal ausschaltete. Nach einem halbjährigen Intermezzo bei der SpVgg Landshut wechselte der Deutsch-Bulgare 2019 ins Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg. Dort machte Gaydarov einen hervorragenden Job und unterschrieb im Sommer 2021 einen Vertrag beim FC Bayern München. Am Campus war der A-Lizenzinhaber in den vergangenen fünf Jahren in verschiedenen Altersstufen Chefanweiser. Seit 2024 leitete Gaydarov die U19 des Rekordmeisters an. In seiner Zeit beim deutschen Elite-Klub begleitete der Übungsleiter unter anderem Top-Stars wie Aleksandar Pavlovic und Lennart Karl auf ihrem Weg zum Profi-Fußballer. Beim 1. FC Nürnberg bildete Gaydarov den deutschen WM-Teilnehmer Nathaniel Brown aus und fungierte den Oberpfälzer seinerzeit zum Linksverteidiger um.







Bei den Basken wird der junge Coach künftig mit den amtierenden Europameistern Nico Williams und Aymeric Laporte zusammenarbeiten. In der vergangenen Spielzeit blieb Athletic Bilbao weit hinter den eigenen Erwartungen zurück und schloss eine enttäuschen Runde auf dem zwölften Tabellenplatz ab. Von der Terzic-Verpflichtung versprechen sich die Verantwortlichen einiges. "Pep" Gadydarov soll ebenso seinen Teil dazu beitragen, dass sich das Team wieder in eine andere Tabellenregion bewegen kann.











