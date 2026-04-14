Co-Spielertrainer Christian Glaser kündigt Karriereende an

Dass ihm der Abschied nicht leichtfällt, macht Glaser zugleich deutlich. „Dennoch werde ich die Zeit mit den Jungs sicherlich sehr vermissen.“

Die Entscheidung zum Karriereende sei keine spontane gewesen, sondern das Ergebnis eines längeren Abwägungsprozesses. „Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Am Ende gibt es viele Dinge, die dagegen sprechen – wie die große Freude am Fußballspielen, die tolle Kameradschaft innerhalb der Mannschaft und die super Zusammenarbeit mit Philipp. Allerdings bin ich inzwischen in einem Alter, in dem sich die körperlichen Belastungen deutlich bemerkbar machen und sich die Regenerationszeit spürbar verlängert hat. Ich denke, jetzt ist ein geeigneter Zeitpunkt, die Verantwortung abzugeben.“

Mit Glaser verliert der SV Mietingen nicht nur einen erfahrenen Offensivspieler, sondern auch eine zentrale Identifikationsfigur der vergangenen Jahre. Er war Teil jener Mannschaft, die sich kontinuierlich entwickelte und mit dem Aufstieg in die Landesliga neue sportliche Maßstäbe setzte. In unterschiedlichen Rollen prägte er diese Entwicklung entscheidend mit – als Torjäger, Führungsspieler und Co-Trainer.

Fokus bleibt auf dem Klassenerhalt

Trotz der verkündeten Entscheidung richtet Glaser den Blick klar auf die laufende Saison. Der SV Mietingen befindet sich im Abstiegskampf der Landesliga Staffel 4, hat sich zuletzt aber stabilisiert. Vier Spiele in Folge ohne Niederlage, darunter ein überzeugender 6:1-Erfolg gegen den FC Blaubeuren, haben die Ausgangslage verbessert. Mit 30 Punkten steht der SVM aktuell auf Rang elf.

Glaser sieht in der jüngsten Serie einen wichtigen Schritt. „Die vergangenen vier ungeschlagenen Spiele mit insgesamt acht Punkten haben uns sehr gutgetan und sollten uns das nötige Selbstvertrauen für die restlichen Partien geben, um unser Ziel – den Klassenerhalt – zu erreichen.“

Zugleich formuliert er einen klaren Anspruch an die Mannschaft. „Wir haben die Qualität, um die Liga zu halten. Jetzt gilt es, den Abstiegskampf wie in den vergangenen Spielen weiterhin anzunehmen.“

Entscheidende Wochen stehen bevor

Die kommenden Wochen dürften über den Saisonverlauf entscheiden. Bereits am Freitag wartet mit dem Derby beim FV Biberach zn 19 Uhr eine richtungsweisende Partie, ehe weitere Schlüsselspiele gegen FC Srbija Ulm und FV Bad Schussenried folgen. Auch Glaser weist auf die Wichtigkeit dieser Begegnungen hin.

So geht Christian Glaser in seine letzten Wochen als aktiver Spieler mit einem klaren Ziel: den Klassenerhalt mit dem SV Mietingen sichern – und seine langjährige Laufbahn mit einem erfolgreichen Abschluss beenden.