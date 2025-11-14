v.l.: Co-Trainer Thomas Langguth, Obmann Lucas Klus, Jakob Tholen & Coach Marius Frerich – Foto: BV Clusorth-Bramhar

Clusorth bindet Kapitän Tholen: Kreisligist setzt starkes Zeichen

v.l.: Co-Trainer Thomas Langguth, Obmann Lucas Klus, Jakob Tholen & Coach Marius Frerich – Foto: BV Clusorth-Bramhar

Der Kreisligist BVC Clusorth treibt seine Kaderplanungen weiter voran und kann die nächste wichtige Personalie vermelden: Kapitän Jakob Tholen hat seine Zusage für die kommende Saison gegeben und bleibt dem Verein trotz anderer Angebote treu. Der 23-Jährige, seit Sommer zentraler Fixpunkt im Eichenlaubstadion, gilt als spielstarker Taktgeber und als führende Stimme auf dem Platz. Trainer Marius Frerich spricht von einer „enorm wichtigen” Verlängerung und lobt Tholens sportliche Qualität sowie seinen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Mannschaft. Auch Obmann Lucas Klus sieht in der Entscheidung „ein klares Signal“ an Team und Umfeld.

Tholen selbst hebt die besondere Energie im Verein und im Dorf hervor. Das große Vertrauen, das ihm früh entgegengebracht wurde, sei für ihn ein entscheidender Faktor gewesen. (Bericht angelehnt an den vom Verein veröffentlichten Originaltext.) ______________________ Nass, wild, torreich! Dieses 2:2 hatte alles, sogar Wurst-Alarm! Der SV Flechum und Blau-Weiß Dörpen haben sich zum Jahresabschluss mit einem verdienten 2:2-Unentschieden getrennt. Auf schwierigem, durchnässtem Geläuf entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der beide Mannschaften ihre stärksten Phasen hatten. Den Liveticker führte Marius Wübbold, der die Zuschauer nicht nur über das Spielgeschehen, sondern auch über kulinarische Highlights auf dem Laufenden hielt. Fr., 14.11.2025, 20:00 Uhr SV Flechum Flechum SV Blau-Weiß Dörpen 1920 Dörpen 2 2 Abpfiff Dörpen erwischte den besseren Start und verzeichnete bereits nach drei Minuten eine Großchance, als Mehmedovic nach einer Ecke gleich mehrfach zum Abschluss kam. Der Ball wollte jedoch nicht über die Linie. Trotz optischer Überlegenheit der Gäste schlug Flechum in der 27. Minute zu: Abeln verwandelte im Nachsetzen zum 1:0. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Dörpens Meyering setzte sich auf der Außenbahn stark durch, seine Hereingabe verwertete Mehmedovic in der 39. Minute zum verdienten 1:1-Ausgleich. Nach der Pause blieb die Partie offen, mit leichten Vorteilen für die Hausherren. In der 71. Minute belohnte sich Flechum erneut: Nach einem umstrittenen Foulspiel kam Wesselmann frei zum Nachschuss und markierte das 2:1. Die Freude der Gastgeber hielt jedoch nur kurz. Dörpen antwortete umgehend und stellte nur zwei Minuten später wieder Gleichstand her: Hanekamp wurde von Meyering mustergültig in Szene gesetzt und überwand den Flechumer Schlussmann zum 2:2. In der Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, doch klare Chancen blieben aus. So ging es nach 90 intensiven Minuten leistungsgerecht mit einem Remis in die Winterpause. Für Unterhaltung abseits des Rasens sorgte Liveticker-Reporter Marius Wübbold, der neben den sportlichen Ereignissen auch die Stadionküche, insbesondere die viel gelobte Krakauer, mit einfließen ließ. _____________________ Acht Tore im Schlamm - Lingen tanzt, Spelle rutscht aus

#AusLiebeZumFußball – Foto: SC Spelle-Venhaus V

Der TuS Lingen bleibt in der 2. Kreisklasse Emsland Süd weiter in der Erfolgsspur und bezwang den SC Spelle-Venhaus V in einem torreichen Duell verdient mit 8:3. Besonders die Offensivreihe um Colin Hammacher und Hendrik Müller legte dabei einen Galaauftritt hin. Liveticker-Reporter Markus Meer hielt gewohnt pointiert und mit norddeutschem Charme jede Szene fest. Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr TuS Lingen Ems TuS Lingen SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. V 8 3 Abpfiff Von Beginn an übernahm Lingen im Emslandstadion die Kontrolle. Bereits nach drei Minuten sorgte Torjäger Hammacher nach Vorlage von Siepker für den perfekten Start. Zehn Minuten später legte der Topstürmer nach einem schnellen Umschaltmoment zum 2:0 nach, der TuS spielte mit hoher Intensität und Effektivität, während Spelle den frühen Druck kaum entschärfen konnte. Die Partie blieb einseitig. Müller stellte nach einer knappen halben Stunde auf 3:0 und erhöhte acht Minuten später mit einem wuchtigen Distanzschuss auf 4:0. Dazwischen zeigte der TuS Fairplay: Ein bereits gegebenes Tor wurde selbstständig zurückgenommen, weil die Lingener eine Abseitsstellung einräumten. Kurz vor der Pause kam Spelle durch Jan Knieper zwar zum Anschluss, doch Müller antwortete unmittelbar mit seinem dritten Treffer und schnürte noch vor dem Kabinengang seinen Hattrick. Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit einem weiteren Tor des TuS. Hammacher vollendete nach Solo zum 6:1. Danach öffneten die Lingener, der klare Spielstand im Rücken, etwas zu sehr die Tür: Knieper verkürzte mit einem Doppelpack auf 6:3 und machte seinen eigenen Dreierpack perfekt. Doch die Gastgeber blieben die tonangebende Mannschaft. Joker Chimbwanda sorgte in der Schlussphase mit zwei sehenswerten Treffern (83./90.+1) für klare Verhältnisse und schloss eine starke Leistung des TuS ab. Spelles Bemühungen, zwischenzeitlich mehr Risiko zu gehen, wurden durch Lingens Effizienz regelmäßig im Keim erstickt. Unterm Strich steht ein deutlicher, auch in der Höhe verdienter Heimsieg für den TuS Lingen, der damit weiter an der Tabellenspitze dranbleibt. Spelle-Venhaus zeigte Moral, musste aber der individuellen Klasse der Lingener Offensivakteure Tribut zollen. Ein besonderer Dank gilt Markus Meer, dessen humorvolle und engagierte Begleitung im Liveticker der Partie trotz Regen und Morast zusätzlichen Unterhaltungswert verlieh. ____________________ BPT auf der Brust, Selbstvertrauen im Tank - Emmeln startet durch

– Foto: SV Eintracht Emmeln

Am vergangenen Freitag durfte die Herrenmannschaft des SV Eintracht Emmeln ihre neuen Trikots in Empfang nehmen. Wie schon beim vorherigen Satz zeigte sich erneut Frank Gerdelmann, gemeinsam mit seiner Firma BPT Betonprüftechnik Weser-Ems GmbH, als verlässlicher Förderer des Vereins. Die Mannschaft läuft nun sowohl zuhause als auch auswärts mit dem BPT-Logo auf der Brust auf. Der Dank der Verantwortlichen und Spieler geht ausdrücklich an Inge und Frank Gerdelmann, die mit ihrem Engagement einmal mehr ihre Verbundenheit zum Verein unterstreichen. Bereits am Wochenende kamen die neuen Trikots bei beiden Heimspielen zum Einsatz, mit Erfolg. Sechs Punkte wanderten auf das Konto der Eintracht, die damit einen perfekten Einstand in der neuen Spielkleidung feierte.

– Foto: SV Eintracht Emmeln

_____________________ Diebstähle beim A-Jugend-Spiel des SV Alemannia Salzbergen

– Foto: Netzfund