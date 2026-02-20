Clubs bringen Nationalspieler heraus und erhalten Prämien

1700 Euro Prämie gab es für den Stammverein von Jan Colles, die SG Lambertsberg. – Foto: FVR

Im Rahmen des DFB-Bonussystems hat der Fußballverband Rheinland, vertreten durch Sven Edinger (Vorsitzender Verbandsjugendausschuss) und Jörg Müller (Vizepräsident Qualifizierung), in der Sportschule Oberwerth Förderprämien in Höhe von insgesamt 11.700 Euro an Vereine aus dem Verbandsgebiet übergeben. Mit dem Bonussystem würdigt der DFB Amateurvereine, die durch ihre Ausbildung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von U-Nationalspielerinnen und -spielern leisten und damit die Basis für den Spitzenfußball in Deutschland legen. Die Bonuszahlungen gingen an die Vereine, bei denen die Talente über einen längeren Zeitraum ausgebildet wurden und ihre fußballerische Entwicklung entscheidend geprägt worden ist. Die Mittel kommen unmittelbar der weiteren Nachwuchsarbeit zugute und können beispielsweise in zusätzliche Trainingsmaterialien, die Qualifizierung von Trainerinnen und Trainern oder verbesserte Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche investiert werden.

Im Rahmen der Ausschüttung in der Sportschule Oberwerth wurden folgende Vereine bedacht: Der FC Andernach erhielt 3.200 Euro, der FC Trier 2016 wurde mit 2.200 Euro unterstützt. Der JFV Rhein-Hunsrück freute sich über 1.700 Euro, ebenso wie die SG Lambertsberg-Oberweiler und der SVC Kastellaun. Die Spvgg. EGC Wirges erhielt 1.200 Euro. Im Mittelpunkt der Ehrung standen zudem die Talente Niklas Behr (FC Andernach, Spvgg. EGC Wirges), Jan Colles (FC Trier 2016, SG Lambertsberg-Oberweiler, jetzt 1. FC Köln) und Jamal Mekoma (JFV Rhein-Hunsrück, SVC Kastellaun), deren Ausbildung in den rheinländischen Vereinen den Grundstein für ihre Berufung in Auswahlteams gelegt hat. Mit der Ausschüttung macht der DFB gemeinsam mit dem Fußballverband Rheinland deutlich, dass sich nachhaltige Talentförderung vor Ort auszahlt – für die jungen Spielerinnen und Spieler, für die Vereine und für den gesamten Fußball im Rheinland.

„Das DFB-Bonussystem ist eine wichtige Anerkennung für die hervorragende Arbeit, die unsere Vereine tagtäglich in der Jugendausbildung leisten“, sagt Sven Edinger, Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses im Fußballverband Rheinland. „Die nun ausgeschütteten Prämien sind nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern vor allem ein Zeichen der Wertschätzung für alle Trainerinnen, Trainer und Ehrenamtlichen, die mit viel Leidenschaft daran arbeiten, Kinder und Jugendliche für den Fußball zu begeistern und sie in ihrer sportlichen wie persönlichen Entwicklung zu begleiten.“