Club-U19 schlägt Bruck 4:0 – Müller & Riese mit Blitz-Hattricks

– Foto: Jonas Löffler

Torreigen, Nullnummer und Hattrick-Wahnsinn: Die Testspiel-Schicht vom Montag- und Dienstagabend hatten es in sich. Während die Favoriten größtenteils lieferten, gab es im Duell zwischen Landesliga und Bayernliga ein zähes Ringen. Die Spiele in der Übersicht.

Keine Chance für den Landesligisten: Der FSV Erlangen-Bruck musste sich dem Bundesliga-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg mit 0:4 geschlagen geben. Jannes Weißkopf (13.) und Cem Halaco (15.) stellten per Doppelschlag früh die Weichen für den Club, ehe Adrian Atanasovski (59.) und Milan Wiegärtner (84.) im zweiten Durchgang alles klarmachten.

Deutlich mehr Mühe hatte der TSV Nürnberg-Buch beim knappen 3:2-Erfolg gegen den Kreisligisten SG Thalmässing/Eysölden. Nach Toren von Paul Trautner (43.) und Oliver Lahr (50.) lag der Landesligist zunächst mit 2:0 vorn, die Gäste glichen aber durch Niklas Schnabel (68.) und Stephan Steckert (71.) aus. Lukas Hofer (80.) rettete den Buchern spät den 3:2-Sieg.

Nach dem jüngsten 10:3-Spektakel gegen Sassanfahrt hieß es für die SpVgg Jahn Forchheim diesmal Schonkost statt Torrausch. Im Härtetest gegen Bayernligist FSV Stadeln fielen über die gesamte Spielzeit keine Tore.

Hattrick-Wahnsinn beim SV Schwaig: Der Bezirksligist fegte die SpVgg Heßdorf mit 5:0 vom Platz. Mann des Abends war Sebastian Riese, der zwischen der 36. und 43. Minute einen blitzsauberen Hattrick zum 4:0-Pausenstand schnürte. Zuvor hatte Arthur Rein (23.) eröffnet, ein Heßdorfer Eigentor (48.) besorgte den Endstand.