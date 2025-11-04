Piet Scobel (Mitte) hat im Oktober fünf Treffer erzielt und ist jetzt gleichauf mit Milos Cocic (r.), Severo Sturm (li.) und Anton Heinz vom FC Bayern II.

Club-Stürmer Scobel trifft und trifft - vier Torjäger an der RL–Spitze ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Was für ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Regionalliga Bayern um die 15 Tragerl ERDINGER Weißbier für den besten Torjäger. Piet Lasse Scobel vom 1. FC Nürnberg II hat seit Anfang Oktober eine Aufholjagd gestartet. Der 20-Jährige traf fünfmal für den neuen Tabellenführer und steht jetzt wie drei andere Kollegen bei zehn Treffern. Auch Milos Cocic war in den letzten Wochen auf der Überholspur und hat sich an die Spitze geschossen. Seit Anfang Oktober erzielte der Ex-Löwe vier Tore und legte außerdem noch drei mal für seine Kollegen beim FV Illertissen auf.

Severo Sturm vom TSV Aubstadt hatte in den letzten Wochen sein Visier ebenfalls scharf gestellt. Vor allem bescherte er seinem Klub mit seinen Toren aber auch wichtige Punkte. In Eichstätt traf der Goalgetter zum 1:1-Endstand, bei der SpVgg Hankofen-Hailing leitete er nach dem 0:1-Rückstand die Wende zum 2:1-Auswärtssieg ein. Anton Heinz von den kleinen Bayern gelangen zwei Treffer im Oktober. Bei der 3:4-Niederlage versenkte der 27-Jährige einen Freistoß sehenswert. In Aubstadt brachte er die U23 von der Säbener Straße mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 auf die Siegerstraße.