Club Reggina Svizzera schafft den Aufstieg

Mit einem beeindruckenden 8:1-Heimsieg gegen den Eisenbahner SV sicherte sich der Club Reggina Svizzera am vergangenen Samstag vorzeitig den Aufstieg in die 4. Liga. Zwei Spieltage vor Saisonende ist die Freude im Verein riesig – und das mit gutem Grund: Hinter dem Erfolg steckt weit mehr als sportliche Qualität.

6' Luca Bartucca

21' Eigentor

31' Mattia Joel De Cagna

46' Luca Bartucca

50' Luca Bartucca

55' Alex Lamanna

75' Edison Rama

80' Mattia Joel De Cagna

Dank an FC Kollbrunn-Rikon

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch dem FC Kollbrunn-Rikon, der dem Club Reggina Svizzera nach dem Neustart die Möglichkeit gab, auf der Anlage in Rikon zu spielen. Die Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Respekt und Offenheit geprägt – und hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass sich der Club so schnell wieder sportlich etablieren konnte. Vielen Dank für die Unterstützung und die tolle Partnerschaft – heute und in Zukunft.

Blick nach vorne

Zwei Spiele bleiben noch in der laufenden Saison, und das Ziel ist klar: Den 1. Platz bis zum Schluss verteidigen. Das nächste Spiel findet am 15. Juni gegen den Napoli Club Zurigo Partenopea auf der Schützenwiese in Rüti statt.

Der Aufstieg ist ein Meilenstein – doch für den Club Reggina Svizzera ist es erst der Anfang einer neuen, vielversprechenden Etappe.