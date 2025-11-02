Club II verdrängt Haching von der 1 - Eichstätt lässt Bayern abblitzen

War das bereits die Vorentscheidung in Sachen Herbstmeisterschaft? Die Profi-Reserve des 1. FC Nürnberg hält nach dem heutigen 2:0-Erfolg im Franken-Derby gegen die SpVgg Bayreuth jedenfalls alle Trümpfe in der Hand - vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Clubberer-U23 noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat als ihr direkter Mitkonkurrent Unterhaching.
In der Rangliste liegt die Truppe von Andreas Wolf nun einen Punkt vor den Münchener Vorstädtern, die am Freitagabend im Spitzenspiel gegen die Würzburger Kickers mit 0:2 unterlagen (FuPa berichtete), auf Platz eins. Dass sich die Nürnberger die Tabellenführung aufgrund konstant guter Leistungen redlich verdient haben, steht dabei außer Frage. Die SpVgg Bayreuth, die zuletzt dreimal ungeschlagen vom Platz ging, muss an diesem 16. Regionalliga-Spieltag einen weiteren Dämpfer hinnehmen.
Für eine knackig-imposante Überraschung sorgte der VfB Eichstätt, der sich am Ende doch recht deutlich mit 3:0 gegen die "Kleinen Bayern" vor 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauern durchsetzen konnte - und das nicht unverdient. Die Elf von Holger Seitz bleibt somit im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. Der Aufsteiger aus dem Altmühltal klettert von Rang acht auf sechs vor - und kann auch in der vierten Partie in Serie nicht bezwungen werden.
Im Keller-Duell zwischen der Profi-Reserve des FC Augsburg und der Profi-Reserve der SpVgg Greuther Fürth hatte nach 90 Minuten die Elf von Trainer Markus Feulner auf heimischem Geläuf die Nase mit 1:0 vorne. Jonas Ruf gelang der überaus wichtige Treffer zum FCA-Heimdreier nach zuletzt zwei verlorenen Begegnungen. Das "Kleine Kleeblatt" bleibt nunmehr seit acht Partien ohne Erfolg.
Der FV Illertissen wurde seiner Favoritenrolle gegen Kellerkind Hankofen-Hailing erwartungsgemäß mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 2:0-Heimsieg gerecht. Die Schwaben können seit acht Spielen den Nimbus des Unbesiegbaren wahren, die Niederbayern hingegen warten seit genauso langer Zeit auf das Dreifach-Punkte-Paket.
Während in der ersten Hälfte der Partie noch die großen Chancen ausblieben und sich keine der beiden Mannschaften einen nennenswerten Vorteil erspielen konnte, nahmen nach dem Seitenwechsel die Hausherren das Heft in die Hand - und gingen durch Piet Lasse Scobels zehnten Saisontreffer kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte dessen Teamkamerad Ayoub Chaikhoun dann auf 2:0 per verwandeltem Foul-Elfmeter. Obwohl Bayreuth nach dem schwer verdaulichen Doppelschlag nicht aufsteckte, war für die Oldschdod in der Folge trotz guter Schlussoffensive nicht mehr drin. Nürnberg siegte verdient.
Mittelfeldmann Ferat Nitaj ließ die Hausherren nach nur zehn gespielten Minuten das erste Mal jubeln. Pascal Schittler setzte kurz vor dem Pausenpfiff noch eins drauf: Sein abgefälschter Schuss landete unhaltbar in den Maschen des Bayern-Gehäuses. Die Führung zur Pause: überraschend, aber nicht unverdient.
Nach dem Seitenwechsel sorgte zunächst neben dem Platz eine kurzzeitige Rauchbildung im Fan-Block der Bayern für Aufsehen, die dazu führte, dass Schiedsrichter Quirin Demlehner die Partie für drei Minuten unterbrach. Gleich darauf dann der nächste Aufreger - diesmal auf dem Spielfeld: Bayerns Abwehrmann Ljubo Puljic fliegt nach einer Notbremse mit Rot vom Feld. Ebenso bekam ein Betreuer des FCB die gelb-rote Karte gezeigt. Eichstätts Elias Herger sorgte mit seinem ersten Saisontreffer zum 3:0 in der 60. Minute schließlich für die Vorentscheidung. Durch zwei weitere Möglichkeiten in der Schlussphase hätte der Aufsteiger sogar noch höher gewinnen können.
Allzu viel war nicht los in der ersten Hälfte dieser Begegnung, obwohl sich beide Teams mit Verve ins Geschehen warfen. Deger, Fries und Akhalaia hätten für die Führung sorgen können, doch nach 45 Minuten blieb es beim torlosen Unentschieden, das dem Spielverlauf entsprach.
In Hälfte zwei war es dann Augsburgs Jonas Ruf, der nach einer Ecke im Strafraum an den Ball kam - und diesen mit etwas Glück (weil abgefälscht) im Tor der Fürther in der 70. Minute unterbrachte. Kurz vor dem Abpfiff hätte David Lichtensteiger zwar noch auf 2:0 erhöhen können, doch dessen Kopfball verfehlte knapp das Ziel. Fürth war bemüht und in Halbzeit zwei überaus aktiv, konnte aber nichts Zählbares mehr erzwingen.
Ein am Ende verdienter und zu keinem Zeitpunkt gefährdeter Heimdreier der Illertisser. Durch einen Cocic-Doppelschlag bog der FVI bereits frühzeitig auf die Siegerstraße ab, kontrollierte in der Folge die Partie - und sackte nach dem Schlusspfiff gerne die nächsten drei Punkte ein. Hankofen war bemüht, aber eine ernsthafte Gefahr ging von den Niederbayern so gut wie zu keinen Zeitpunkt aus. Illertissen verwaltete in der zweiten Hälfte das Ergebnis bis zum Ende.