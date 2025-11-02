Club II verdrängt Haching von der 1 - Eichstätt lässt Bayern abblitzen

War das bereits die Vorentscheidung in Sachen Herbstmeisterschaft? Die Profi-Reserve des 1. FC Nürnberg hält nach dem heutigen 2:0-Erfolg im Franken-Derby gegen die SpVgg Bayreuth jedenfalls alle Trümpfe in der Hand - vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Clubberer-U23 noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat als ihr direkter Mitkonkurrent Unterhaching.

In der Rangliste liegt die Truppe von Andreas Wolf nun einen Punkt vor den Münchener Vorstädtern, die am Freitagabend im Spitzenspiel gegen die Würzburger Kickers mit 0:2 unterlagen (FuPa berichtete), auf Platz eins. Dass sich die Nürnberger die Tabellenführung aufgrund konstant guter Leistungen redlich verdient haben, steht dabei außer Frage. Die SpVgg Bayreuth, die zuletzt dreimal ungeschlagen vom Platz ging, muss an diesem 16. Regionalliga-Spieltag einen weiteren Dämpfer hinnehmen.

Für eine knackig-imposante Überraschung sorgte der VfB Eichstätt, der sich am Ende doch recht deutlich mit 3:0 gegen die "Kleinen Bayern" vor 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauern durchsetzen konnte - und das nicht unverdient. Die Elf von Holger Seitz bleibt somit im dritten Spiel in Folge ohne Sieg. Der Aufsteiger aus dem Altmühltal klettert von Rang acht auf sechs vor - und kann auch in der vierten Partie in Serie nicht bezwungen werden.

Im Keller-Duell zwischen der Profi-Reserve des FC Augsburg und der Profi-Reserve der SpVgg Greuther Fürth hatte nach 90 Minuten die Elf von Trainer Markus Feulner auf heimischem Geläuf die Nase mit 1:0 vorne. Jonas Ruf gelang der überaus wichtige Treffer zum FCA-Heimdreier nach zuletzt zwei verlorenen Begegnungen. Das "Kleine Kleeblatt" bleibt nunmehr seit acht Partien ohne Erfolg.

Der FV Illertissen wurde seiner Favoritenrolle gegen Kellerkind Hankofen-Hailing erwartungsgemäß mit einem zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 2:0-Heimsieg gerecht. Die Schwaben können seit acht Spielen den Nimbus des Unbesiegbaren wahren, die Niederbayern hingegen warten seit genauso langer Zeit auf das Dreifach-Punkte-Paket.