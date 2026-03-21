 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Club II bleibt an Haching dran - düsterer Tag für Kellerkinder

24. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Samstag: Nürnberg II schlägt Vilzing +++ Augsburg II, Fürth II und Hankofen holen "nur" einen Punkt +++ Schwaben Augsburg verliert in Bayreuth +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser
Haching kann den "kleinen" Club nicht abdrängen.
Haching kann den "kleinen" Club nicht abdrängen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

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Ja, die Tabelle ist etwas ungerade - im Norden und auch im Süden. Nichtsdestotrotz zeichnet sich ab, dass es in dieser Spielzeit noch einmal so richtig spannend wird. Im Meisterrennen konnte am Samstag des 24. Spieltages Nürnberg II (ein Spiel weniger als die Vorstädter) mit einem Sieg gegen Vilzing wieder mit Haching gleichziehen. Und im Tabellenkeller bahnt sich ohnehin ein Drama an. Weder Augsburg II, Fürth II noch Hankofen konnten einen Befreiungsschlag landen - und Schwaben Augsburg verlor.

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
2
0
Abpfiff

Das kann man so machen: Gut fünf Minuten vor der Halbzeitpause eingewechselt, stach Joker Maximilian Fesser noch vor dem Gang in die Kabine ein erstes Mal. Mitte der zweiten Halbzeit legte der 24-Jährige noch einmal nach, sodass er gut und gerne als "Mann des Tages" bezeichnet werden kann. Bayreuth kann somit den Angriff der schwäbischen Augsburger abwehren und hat weiterhin ein gutes Polster auf die Relegationsplätze - dort verharren die unterlegenen Gäste weiterhin.

Heute, 14:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
1
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Abpfiff

--> Ein ausführlicher Nachbericht zu dieser Partie folgt zeitnah

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
1
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Beide Teams sind Zweitvertretungen von Proficlubs, beide Mannschaften sind extrem jung - irgendwie logisch, dass sich Fürth II und Bayern II ohne Sieger und Verlierer getrennt haben. Den Zähler kann vor allem das Kleeblatt als Punktgewinn verbuchen. Denn die Mittelfranken sind in der Tabelle weiter unter angesiedelt als die Oberbayern - und dort ist jede Gutschrift auf dem Punktekonto enorm wertvoll, vor allem wenn es gegen ein Team "von oben" ging.

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
1
3
Abpfiff

Für Illertissen geht es in dieser Spielzeit nur noch darum, eine möglichst gute Platzierung einzufahren. Mit diesem Dreier festigten die Schwaben ihren starken vierten Tabellenplatz. Noch einen Schritt entfernt von einer sorgenlosen Restsaison ist Ansbach. Die Nullneuner hätten mit einen Dreier für noch klarere Verhältnisse sorgen können - und müssen deshalb nach dieser Niederlage weiter zumindest etwas zittern.

Heute, 14:00 Uhr
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
0
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Abpfiff

--> Ein ausführlicher Nachbericht zu dieser Partie folgt zeitnah

Heute, 14:00 Uhr
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
3
3
Abpfiff

Die 230 Zuschauer im altehrwürdigen Rosenaustadion bekamen für ihr Eintrittsgeld aber mal eine richtige Show geboten. Die unterfränkischen Gäste legten los wie die Feuerwehr, gingen zwischendurch zweimal in Rückstand, konnten dann in der Nachspielzeit noch einmal ausgleichen. Aubstadt - als Tabellensiebter fernab von Gut und Böse - kann mit diesem Punkt sicher leben, für Augsburg II ist der eine Zähler im Abstiegskampf nach dieser Partie dann doch vielleicht zu wenig.