Club auf Aufholjagd – Aufsteiger verliert – Rückschlag für Brück

Einen weiteren Elfmeter, diesmal nach einem Strafraumvergehen an Tim Michel, vergab Ambarzumjan kurz vor dem Halbzeitwechsel. Zudem leistete sich Marius Ortmann zwei gelbe Karten und schickte seine Ebersberger Mannschaft im zweiten Durchgang in die Unterzahl.

Die Lage als Tabellenletzter bleibt zwar trotzdem schwierig, doch mit einem Sieg am kommenden Spieltag beim SV Bruck könnte der FCE den direkten Konkurrenten neben dem TSV Waldtrudering II in den Abstiegskampf mit hinein ziehen.

Nach dem 0:2-Rückstand durch Kascho Gafor (14.) und Tom Bagehorn (50.) hoffte Moosach noch einmal nach dem Anschlusstreffer von Spielertrainer Marc Koch (70.). Doch am Ende stand die dritte Niederlage in Folge in den Büchern, ein nicht gegebener Handelfmeter kurz vor dem Abpfiff passte ins Bild.

Aus der Spur geraten ist nach der Winterpause der TSV Moosach, in der Rückrunde wartet der Aufsteiger weiterhin auf den ersten Sieg. Auch beim Tabellenvorletzten Waltrudering II setzte sich die Negativserie fort. Abteilungsleiter Jürgen Werner beklagte dabei eine Vielzahl an Absenzen, zum Spielbeginn auf dem Kunstrasenfeld waren gerade einmal elf Moosacher Akteure anwesend. Gäste-Schlussmann Lukas Steinbrück musste sogar als Feldspieler aushelfen, zur zweiten Halbzeit ergänzten mit Ange Makangilu und Pembele Kuanzambi immerhin zwei weitere Spieler den Kader.

Das Spitzenspiel der A-Klasse 6 fiel buchstäblich ins Wasser. Der starke Regen hatte dem Platz des Tabellenführers Feldkirchen derart zugesetzt, dass die Partie gegen den Verfolger abgesagt wurde. „Gut, dass sie uns noch am Samstagabend informiert haben und nicht erst am Spieltag“, so Eber-Coach Stefan Holzmann, „so hatten die Jungs noch was vom Abend“. Das Problem, einen Nachholtermin zu finden, sollte angesichts der anstehenden spielfreien Tage „zur beiderseitigen Zufriedenheit“ zu lösen sein.