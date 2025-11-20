Cliff Kiefer, SV Karsau: "Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch"

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel West, hat der SV Karsau in den letzten sechs Spielen fünf zum Teil sehr deutliche Niederlagen hinnehmen müssen. Aktuell belegt die Mannschaft von Cliff Kiefer den zwölften Tabellenplatz. Im fupa-Kreisligatipp spricht der Trainer über den Abstiegskampf und wirft einen Blick voraus auf den 13. Spieltag.

BZ: Herr Kiefer, der SV Karsau hat in den vergangenen sechs Spielen fünf Niederlagen hinnehmen müssen, die zum Teil recht deutlich ausfielen. Wo sehen Sie die Ursache dafür?

Es gibt mehrere Ursachen. Die Hauptursache ist, dass wir in den letzten Spielen extreme Verletzungssorgen hatten. Es hat eigentlich schon am fünften Spieltag angefangen, als sich bei unserem Spiel gegen Kleines Wiesental Pascal und Dominik Zumkeller beide an den Bändern verletzt haben. Und das hat sich so durchgezogen in den letzten Spielen – fast aus jedem Spiel sind zwei neue Verletzte hervorgegangen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.