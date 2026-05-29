Cliff Kiefer: „Bin froh, dass es nicht aufs letzte Spiel ankommt“

Cliff Kiefer, der Trainer des SV Karsau, geht entspannt in die verbleibenden drei Saisonspiele in der Kreisliga A, Staffel West. – Foto: Verein

Der SV Karsau geht entspannt in die letzten drei Saisonspiele der Kreisliga A West, der Klassenerhalt ist bereits fix. Das zeige sich die positive Entwicklung, sagt Coach Cliff Kiefer im Spieltagtipp.

Herr Kiefer, mit dem 2:1-Heimsieg über den FSV Rheinfelden II hat Ihre Mannschaft den Klassenerhalt vorzeitig rechnerisch fixgemacht. Wie erleichtert gehen Sie in die drei übrigen Spiele?

Cliff Kiefer: Ich bin sehr froh, dass es dieses Jahr nicht aufs letzte Spiel ankommt – anders als im Vorjahr, als wir im letzten Spiel gegen Schopfheim noch einen Sieg gebraucht haben. Wir haben das zwar geschafft, aber es war sehr aufreibend. Deshalb bin ich erleichtert, dass es dieses Jahr anders gekommen ist. Weiterlesen: Cliff Kiefer, SV Karsau: "Ich bin froh, dass es nicht aufs letzte Spiel ankommt" (BZ-plus)