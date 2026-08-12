Cleveres Weimar holt sich den Dreier

Im ersten Heimspiel der Saison kam es zu einem Wiedersehen zwischen unserer Zweiten und ihrem ehemaligen Trainer Ronny Schneider, welcher inzwischen die Mannschaft der Gäste trainiert. Es bestehen wohl keine Zweifel daran, dass der SC 03 Weimar in diesem Jahr um den Aufstieg spielen wird und auch das Potenzial dazu hat. Während unsere Jungs sich noch im Lernprozess befinden und sich ihrer Außenseiterrolle bewusst waren, war es jedoch von Beginn an ihr Ziel, ihre Chancen zu nutzen und ein gutes Spiel zu absolvieren.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Matiss
Nach ausgeglichenem Beginn konnten die Einheit-Spieler in der 13. Minute jubeln. Luis Czerwonka reagierte bei einem Fehlpass der Gästeabwehr am schnellsten und platzierte den Ball zum Führungstreffer in die Maschen. Bereits beim nächsten Angriff hatte Ruben Baumann die große Chance das 2:0 zu erzielen. Doch Gästekeeper Max Stern verkürzte geschickt den Winkel. Danach brauchte der SC 03 Weimar ganze zehn Minuten, um selbst in Führung zu gehen. Ein verlorener Zweikampf an der Mittellinie war der Ausgangspunkt des 1:1 durch Kevin Calenius. Beim zweiten Treffer nutzte Kevin Peckruhn die Unordnung in der Abwehr des FC Einheit. Glück hatten die Gastgeber, dass Kevin Calenius in bester Schussposition nur die Querlatte traf. Gelegenheiten, das Resultat für die Gastgeber freundlicher zu gestalten, hatten Sandro Zirn mit einem Hinterhaltschuss und Luis Czerwonka, der nach einem Freistoß in zentraler Position den Abpraller am langen Pfosten vorbei schob.
Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit „drückte“ der FC Einheit, um auszugleichen. Ein langer Ball von Kapitän Erik Rößler sollte mit der Schuhspitze von Hannes Czerwonka über Max Stern gespitzelt werden. Aber die gute Absicht war nicht von Erfolg gekrönt. Auch ein Flachschuss von Maurice Ring strich nur knapp am Tor vorbei. Mit einem Dreifachwechsel aktivierten die Gäste nochmals ihre Offensive. Beim 1:3 vollendete Paul Margraf eine Eingabe von der rechten Seite clever. Der FC Einheit bemühte sich nun noch mehr, selbst für Torgefahr zu sorgen, doch man fand nicht das geeignete Mittel, die vielbeinige Abwehr zu „knacken“. In der 87. Spielminute war wiederum Paul Margraf zur Stelle und sorgte mit dem 1:4 für die Entscheidung. Trainer Josef Bresigke sprach nach dem Spiel die entscheidenden Fehler an, lobte gleichzeitig sein junges Team für die couragierte Leistung gegen einen Aufstiegskandidat. Positiv sollte auch die Fairness beider Mannschaften erwähnt werden. Das Schiedsrichtertrio agierte souverän und kam nur mit zwei„Gelben“ aus.