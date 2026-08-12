Cleveres Weimar holt sich den Dreier Der FC Einheit Rudolstadt II zog trotz engagierter Leistung auswärts beim SC 1903 Weimar den Kürzeren. von FC Einheit Rudolstadt II // Winfried Matiss · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Im ersten Heimspiel der Saison kam es zu einem Wiedersehen zwischen unserer Zweiten und ihrem ehemaligen Trainer Ronny Schneider, welcher inzwischen die Mannschaft der Gäste trainiert. Es bestehen wohl keine Zweifel daran, dass der SC 03 Weimar in diesem Jahr um den Aufstieg spielen wird und auch das Potenzial dazu hat. Während unsere Jungs sich noch im Lernprozess befinden und sich ihrer Außenseiterrolle bewusst waren, war es jedoch von Beginn an ihr Ziel, ihre Chancen zu nutzen und ein gutes Spiel zu absolvieren. SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Matiss

Nach ausgeglichenem Beginn konnten die Einheit-Spieler in der 13. Minute jubeln. Luis Czerwonka reagierte bei einem Fehlpass der Gästeabwehr am schnellsten und platzierte den Ball zum Führungstreffer in die Maschen. Bereits beim nächsten Angriff hatte Ruben Baumann die große Chance das 2:0 zu erzielen. Doch Gästekeeper Max Stern verkürzte geschickt den Winkel. Danach brauchte der SC 03 Weimar ganze zehn Minuten, um selbst in Führung zu gehen. Ein verlorener Zweikampf an der Mittellinie war der Ausgangspunkt des 1:1 durch Kevin Calenius. Beim zweiten Treffer nutzte Kevin Peckruhn die Unordnung in der Abwehr des FC Einheit. Glück hatten die Gastgeber, dass Kevin Calenius in bester Schussposition nur die Querlatte traf. Gelegenheiten, das Resultat für die Gastgeber freundlicher zu gestalten, hatten Sandro Zirn mit einem Hinterhaltschuss und Luis Czerwonka, der nach einem Freistoß in zentraler Position den Abpraller am langen Pfosten vorbei schob.