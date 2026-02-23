Cleverer DV Solingen schlägt 1. FC Wülfrath deutlich

Der 1. FC Wülfrath geht in Solingen leer aus – Foto: Eyüp Kaya

Sieben auf einen Streich, gleichwohl mit dem schlechten Ende für die abstiegsgefährdeten Wülfrather. Einmal mehr brachte sich der letztjährige Aufsteiger selbst in die Bredouille.

„Ein kollektiver Aussetzer, da waren wir einfach nicht wach“, ärgerte sich Joscha Weber über den aus seiner Sicht vermeidbaren Rückstand. Kurz darauf (39.) köpfte El Fahmi an den Querbalken. „In dieser Phase hatte Solingen mehr vom Spiel“, urteilte Weber über die letzten zehn Minuten vor dem Seitenwechsel. Dessen Team hatte sich zwar für die zweiten 45 Minuten einiges vorgenommen, wurde aber gleich kalt erwischt (50.). Erneut ließ die Gäste-Abwehr bei einem schnell ausgeführten gegnerischen Einwurf die nötige Aufmerksamkeit vermissen und der frei stehende Ilbay stellte auf 2:0.

In Durchgang eins verpasste der FCW zwei, drei klare Chancen, hätte durchaus in Führung gehen können. Das begann bereits in der ersten Spielminute, als Gianni Bühring gerade noch geblockt wurde und Timo Conde mit dem Nachschuss an Keeper Danylo Zenikov scheiterte. Später ließen auch Saki Xiros und Youssef El Bouhidi zwei vielversprechende Möglichkeiten liegen. Die Solinger waren da cleverer, verpassten zwar durch Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi und Tarkan Türkmen ebenfalls Möglichkeiten, waren aber in Person von Tuncay Altuntas zur Stelle (35.), nachdem die Wülfrather im Anschluss an einen weiten Einwurf viel zu spät reagierten.

Doppelschlag Solingens sorgt für Wülfrather Niederlage

Der Tabellendritte schien damit seiner Favoritenrolle früh gerecht zu werden. Doch noch gaben sich die Wülfrather nicht geschlagen. Nach feinem Zuspiel des eingewechselten Robin Köhler markierte Bühring mit einem Flachschuss ins lange Eck (61.) den Anschlusstreffer. Der FCW war wieder dran und drin im Spiel. Weil die Elf um Kapitän Maik Bleckmann aber nicht konsequent nachsetzte, geriet Solingen in der Folge nicht wirklich in Bedrängnis. Vielmehr handelten sich die Gäste nach einem Zweikampf an der Grundlinie des eigenen Strafraums einen Foulelfmeter ein, den Kapitän Sercan Er zum 3:1 verwandelte (74.). „Das war eine spielentscheidende Szene. Der Ball war bei dieser Aktion bereits im Toraus. Das hätte der Schiedsrichter sehen müssen“, kritisierte Weber nach dem Abpfiff.

Damit aber nicht genug. Es spricht für die Cleverness der Platzherren, dass sie die durch die vermeintliche Fehlentscheidung aufkommende Aufregung beim Gegner nutzten. Einen weiteren Aussetzer in der FCW-Abwehr (76.) verwertete Salim El Fahmi zu seinem siebten Saisontor. Optisch schön anzuschauen, aber auch ein wenig glücklich fiel das 5:1 (86.), weil der lang geschlagenen Ball von Ilbay, halb Torschuss, halb Flanke, als Bogenlampe unhaltbar für Schlussmann Mika Mrstik hoch oben im Torwinkel landete.

Den Schlusspunkt setzten indes die Kalkstädter. Nach Vorarbeit von Gianni Bühring und Toni Zupo erzielte Katernberg-Zugang Timo Conde sein erstes Punktspieltor für seinen neuen Verein. Fazit Joscha Weber: „Wir haben die ersten 70 Minuten gegen ein Spitzenteam ausgeglichen gestaltet. Nutzen wir unsere Chancen in der ersten Halbzeit, läuft das Spiel womöglich anders. Andererseits haben wie wieder einmal vermeidbare Gegentore kassiert. In entscheidendenden Situationen fehlte es auch diesmal an der nötigen Abgezocktheit.“