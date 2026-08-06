Cleverer Auswärtssieg des TSV Klausdorf Leon Mordhorst und Finn Schwee sichern Dreier in Molfsee von Ismail Yesilyurt · Gestern, 15:29 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer Heiko Dukats-Jadwizak (SpVg Eidertal Molfsee) und Co Torben Bornhöft (re.) warten weiter auf den ersten Treffer ihres Teams. – Foto: Ismail Yesilyurt

Am zweiten Spieltag der Landesliga Schleswig traf die stark verjüngte SpVg Eidertal auf die Gäste von der Schwentine. Die kamen mit dem Rückenwind des 1:0-Auftaktsieges gegen Rot-Schwarz Kiel, während die Molfseer bei der 1:0-Auswärtsniederlage beim TSV Kropp, der ebenfalls wie Molfsee einen Aderlass an Leistungsträgern kompensieren muss, punktlos blieben.

Ausbildungsverein Eidertal Wie so oft in Molfsee hat die Gastelf Spieler im Aufgebot, die in Molfsee in der Jugend äußerst erfolgreich waren. Bei Klausdorf heute gleich sechs Akteure. Neben Kapitän Lukas Göttsch und Stian-Petter Waschko sind das sowohl Constantin Spliedt als auch Lennart Bossen. Keeper Joe Gabriel und Daniel Grossmann wurden sogar mit Eidertals C-Jugend 2012 sowohl Landespokalsieger als auch Landesmeister.

Standortbestimmung

Die Partie war heute also eine echte Standortbestimmung. Wie würde sich Eidertals junge Garde, in der nur noch wenige Helden des Oberligaaufsteigers 2024 spielen, heute gegen einen gestandenen Landesligisten schlagen? Ausgeglichene Partie Ohne große Höhepunkte verlief die Anfangsphase. Klausdorf wollte die Welt nicht groß verändern und begann ruhig und abgeklärt. Die Trociewicz-Elf war selbstsicher genug zu wissen, dass ihre Chancen kommen würden. Eidertal begann dagegen sehr engagiert, im letzten Drittel war man aber regelmäßig mit dem Latein am Ende. Ein Distanzschuss von Johannes Valentin Kristen (19.) nach einer abgewehrten Ecke war die einzige Möglichkeit des Spiels bis zur 39. Minute. Klausdorf äußerst effektiv zum 0:2 ... Dann erst der erste Abschluss der Gäste. Leon Mordhorst wird gerade noch zur Ecke geblockt. Doch jetzt ist Klausdorf da, nutzt die sich einschleichenden Nachlässigkeiten Eidertals. Links ist Phil Baumgarn durch, der im letzten Jahr einige Oberligaspiele für Inter machte. Seine Vorarbeit stochert in der Mitte Mordhorst ins Tor. Dabei sah Molfsees Defensive gar nicht gut aus (42.).

Klausdorfs Torschützen Leon Mordhorst (li.) und Finn Schwee. – Foto: Ismail Yesilyurt