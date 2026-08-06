Cleverer Auswärtssieg des TSV Klausdorf

Am zweiten Spieltag der Landesliga Schleswig traf die stark verjüngte SpVg Eidertal auf die Gäste von der Schwentine. Die kamen mit dem Rückenwind des 1:0-Auftaktsieges gegen Rot-Schwarz Kiel, während die Molfseer bei der 1:0-Auswärtsniederlage beim TSV Kropp, der ebenfalls wie Molfsee einen Aderlass an Leistungsträgern kompensieren muss, punktlos blieben.
Wie so oft in Molfsee hat die Gastelf Spieler im Aufgebot, die in Molfsee in der Jugend äußerst erfolgreich waren. Bei Klausdorf heute gleich sechs Akteure. Neben Kapitän Lukas Göttsch und Stian-Petter Waschko sind das sowohl Constantin Spliedt als auch Lennart Bossen. Keeper Joe Gabriel und Daniel Grossmann wurden sogar mit Eidertals C-Jugend 2012 sowohl Landespokalsieger als auch Landesmeister.
Die Partie war heute also eine echte Standortbestimmung. Wie würde sich Eidertals junge Garde, in der nur noch wenige Helden des Oberligaaufsteigers 2024 spielen, heute gegen einen gestandenen Landesligisten schlagen?
Ohne große Höhepunkte verlief die Anfangsphase. Klausdorf wollte die Welt nicht groß verändern und begann ruhig und abgeklärt. Die Trociewicz-Elf war selbstsicher genug zu wissen, dass ihre Chancen kommen würden. Eidertal begann dagegen sehr engagiert, im letzten Drittel war man aber regelmäßig mit dem Latein am Ende. Ein Distanzschuss von Johannes Valentin Kristen (19.) nach einer abgewehrten Ecke war die einzige Möglichkeit des Spiels bis zur 39. Minute.
Dann erst der erste Abschluss der Gäste. Leon Mordhorst wird gerade noch zur Ecke geblockt. Doch jetzt ist Klausdorf da, nutzt die sich einschleichenden Nachlässigkeiten Eidertals. Links ist Phil Baumgarn durch, der im letzten Jahr einige Oberligaspiele für Inter machte. Seine Vorarbeit stochert in der Mitte Mordhorst ins Tor. Dabei sah Molfsees Defensive gar nicht gut aus (42.).
Wenig später erobert Driton Gashi an der Mittellinie den Ball, Eidertal steht nach dem Aufbaufehler hinten total offen. Gashi spielt doppelten Doppelpass mit Stian-Petter Waschko, letzterer flankt mit Ansage mit aller Zeit der Welt zielgenau auf Finn Luca Schwee, der sich ganz frei den Ball ebenfalls mit viel Zeit noch zurechtlegen kann, bevor er ihn volley einnetzt (44.).
Mit eigener Führung im Rücken machen die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte wie schon am Wochenende gegen RS hinten dicht und harren der Dinge, die da kommen. Es kommt aber nichts. Gefällig fürs Auge kombinierend versucht Molfsee, Druck aufzubauen, aber regelmäßig verpuffen alle Ansätze. Klausdorf steht jetzt zwar etwas tiefer, hat aber alles im Griff.
Und weiter macht die SpVg immer wieder regelmäßig Fehler: Fehlpass im Aufbauspiel mit Torwart, Gashi geht dazwischen, schießt direkt, Kuckella hält (57.). Zu kurzer Rückpass auf den Torwart, Schwee ist vor Kuckella am Ball, spitzelt den Ball aber neben das Tor (69.). Links ist dann beim Konter Schwee durch, bedient Gashi, der aber vertändelt (73.), dann Gashi links auf Schwee, Kuckella hält (80.). Chancen für Molfsee? Fehlanzeige bis hierhin.
Die letzten 10 Minuten verflacht die Partie etwas. Klausdorf wechselt viel, was dem Klausdorfer Spiel aber nicht guttut. Es schleichen sich Missverständnisse (z. B. Gashi und Battermann) und etwas Hektik ein. So vergibt der eingewechselte Eidertaler Arda Capat nach 40-Meter-Ball von Tom Braesch und Zuordnungsfehler beim Gast per Direktabnahme ganz frei vor Gutsmann (87.). Und in der Schlussminute verursacht man unclever einen Freistoß aus 18 Metern, den Eidertal aber in die Mauer setzt. Das war's dann aber auch.
Fazit: Verdienter Sieg der Gäste.
Fazit: Verdienter Sieg der Gäste.