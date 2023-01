CLEVERE VERLER SIEGEN MIT 2:0 1.FC Saarbrücken: Nächste Niederlage vor Heimspielkulisse

In der 20. Minute ging aber plötzlich Verl in Führung. Der FCS war am Sechzehner der Gastgeber. Verl klärte mit etwas Glück und mit einem langen Schlag ging es nach vorne. Die Defensive der Blau-Schwarzen war unsortiert, dadurch steuerte Sessa alleine auf Batz zu und traf zum 1:0.

Die folgenden Minuten waren wenig ansehnlich. Verl entdeckte bereits in dieser frühen Phase recht offensichtlich das Zeitspiel für sich, ohne eine Konsequenz befürchten zu müssen. Dadurch war der Spielfluss deutlich gestört und die Elf von Rüdiger Ziehl brauchte kurz, um sich darauf einzustellen. Dann aber noch zwei brandgefährliche Szenen. Aber immer wieder stand Thiede im Weg. Erst bei einem Kopfball von Uaferro, auch den Nachschuss sicherte er sich sowie einen Volleyschuss von Günther-Schmidt. Zum Ende des ersten Durchgangs hin kam Verl wieder etwas besser auf. Drei Abschlüsse kamen zustande, ohne dass daraus ein Ertrag rausprang und so ging es mit dem 1:0 in die Kabine.

Der zweite Durchgang gestaltete sich deutlich armer an Chancen. Rabihic versuchte sich zu Beginn aus der Distanz, danach dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Grimaldi zum Kopfball ansetzte, aber deutlich zu hoch zielte. Nach 70 Minuten dann nach feiner Einzelleistung erneut eine Möglichkeit für Rabihic. Direkt im Anschluss hatte er Feierabend und Ziehl, der zuvor bereits Kerber und Biada eingewechselt hatte, brachte jetzt Scheu und Cuni. Scheu nahm die Position auf der rechten Seite von Jänicke ein und war kaum auf dem Feld, als Sessa über die Außenbahn zur Grundlinie durchging, an den zweiten Pfosten querlegen konnte und Otto nur noch den Fuß zum 2:0 hinhalten musste (71.).

Der FCS mühte sich zwar, aber konnte Verl nicht mehr wirklich gefährlich werden. Die Gastgeber ließen kaum etwas zu, auch wenn die Offensive in der Schlussphase mit der Einwechslung von Steinkötter nochmals verstärkt werden. Es blieb beim 2:0 und die Punkte damit beim SCV.

Gäste-Trainer Rüdiger Ziehl sagte nach dem Spiel:

In der 1. Halbzeit haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, wir hatten die Kontrolle und wir hatten Möglichkeiten. Wir hätten da vor dem Gegentreffer einen Elfmeter kriegen können, im Gegenzug fällt nach einem langen ball das 1:0. Es gab auch einige Konter, aber die Situation vor dem Tor hätten wir unabhängig vom verweigerten Elfer besser verteidigen müssen. Im zweiten Durchgang waren wir nicht zwingend genug, wollten den ball zu wenig und hatten kaum noch Möglichkeiten. Grimaldi hatte die größte Chance. Dann mussten wir ins Risiko gehen und fangen das 2:0. Wir haben da zu viele Chancen zugelassen. Wir haben es ihnen dann zu einfach gemacht. Diese Dinge müssen wir im Derby gegen Elversberg abstellen.

Trainer Michel Kniat vom SC Verl sagte: " "Wir hatten von Beginn an keinen richtigen Zugriff auf das Spiel. wobei die erste Hälfte mit Chancen für uns noch die bessere war. Wir gehen dennoch nach einem langen Ball in Führung. Wir haben das in der Pause angesprochen. Wir haben dann umgestellt. wir wollten kompakter stehen und das Zentrum dicht machen. Wir haben die Abläufe angepasst, machen dann auch das 2:0. Da war es eigentlich gelaufen für uns. Dennoch hat man gesehen, warum sie so weit vorne stehen, Wir haben heute unser Ziel erreicht, wir müssen nach dem beiden Heimspielen gegen Essen und Saarbrücken, wo wir vier Punkte holten, jetzt in Mannheim weitermachen und Punkte gegen den Abstieg sammeln".

Der 1. FC Saarbrücken empfängt am Samstag, 04. Februar um 14 Uhr den Tabellenführer SV Elversberg im wahrscheinlich ausverkauften Ludwigspark-Stadion, der SC Verl spielt zwei Tage später um 19 Uhr beim SVW Mannheim.