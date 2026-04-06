Clevere Gäste sichern sich drei Punkte!

Unsere zweite Mannschaft wurde bereits in der 12.Minute kalt erwischt. Hinten spielte man fahrlässig und ein zu kurzer Rückpass von Haubold konnte von Illig nicht mehr ohne Gegnerkontakt entschärft werden und so prallte der Ball ins Tor. Beim 0:2 von Best spielte man auf der rechten Seite erneut viel zu passiv und ließ zwei Gegner in der Mitte frei ziehen, die sich noch gegenseitig in aller Ruhe den Ball zuspielen und das Tor machen konnten. Erst ab Minute 20 wurde man selbst etwas mutiger und kam durch die Flanke von Gröber auf Eiberger zum Anschlusstreffer. Nur vier Minuten später wehrte ein Gästespieler die Flanke von Baka im Sechzehner mit der Hand ab und es gab Elfmeter. Diesen verwandelte Kaiser sicher zum Ausgleich. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel und man ging mit dem Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel dann an Qualität ab und man verzettelte sich viel in Zweikämpfen und Foulspielen. So kamen die Gäste in der 56.Minute auch zum dritten Tor, als die Zuordnung nach einem Freistoß fehlte und Hartmann in der Mitte völlig frei einköpfen konnte. Die letzte halbe Stunde hindurch versuchte unsere Mannschaft, der drohenden Niederlage noch einmal zu entkommen, doch bis auf eine Chance von Kaiser in der Nachspielzeit stand die SGM-Abwehr sicher und so blieb es am Ende beim Auswärtssieg.