Clevere Budberger beenden Auswärtsfluch in Goch

„Wir wussten, dass es nicht um einen Schönheitspreis, sondern um defensive Stabilität geht. Gerade im Zentrum gab es viele körperbetonte Zweikämpfe. Wir konnten in den entscheidenden Duellen gut dagegenhalten. Nach vorne hatten wir in der ersten Halbzeit noch nicht den Dreh und insgesamt etwas Spielglück, haben aber zu den richtigen Zeitpunkten zugeschlagen. Nach der Roten Karte waren wir ballsicherer, hatten wir das Spiel im Griff und haben aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen“, lobte der 50-Jährige.

Wilke zog am Ende ein positives Gesamtfazit für die erste Jahreshälfte: „Wir konnten die Kirsche auf den Kuchen setzen. Ich kann nicht glücklicher und stolzer auf die Mannschaft sein.“ Durch den zweiten Sieg in Serie schließen die Schwarz-Weißen die Hinrunde mit 33 Zählern ab und gehören zu den Top 5 der Gruppe 2.