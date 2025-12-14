Clevere Budberger beenden Auswärtsfluch in Goch

Erstmals seit dem 6:3-Erfolg bei Rhenania Bottrop am 11. Oktober hat der SV Budberg in der Landesliga auf fremdem Platz wieder dreifach gepunktet. Die Rheinberger landeten am Freitagabend im letzten Spiel des Jahres einen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg bei Viktoria Goch. Der Aufsteiger kassierte nach dem Seitenwechsel zwei Platzverweise.
Trainer Tim Wilke musste an der niederländischen Grenze ohne Jeremy Umberg (Adduktorenprobleme), Flügelflitzer Oliver Nowak (spontaner Kurzurlaub) und Innenverteidiger Jan Luca Häselhoff auskommen. Der Kapitän zog sich beim 7:1-Heimsieg gegen Moers einen Muskelfaserriss zu und verpasste den Jahresabschluss unter Flutlicht. Für ihn rückte Laurin Severith in die Startelf, nachdem der 22-Jährige zuletzt zweimal 90 Minuten zuschauen musste.
Die großen spielerischen Highlights blieben in einer chancenarmen, aber intensiven Abendpartie im ersten Durchgang noch aus. Kurz vor der Pause köpfte Moritz Paul seinen Klub nach einer Flanke von Lennart Hahn (45.) in Führung – ein laut Coach Wilke „typischer Budberger Angriff“. Der Top-Torjäger geht somit mit 21 Treffern in die Winterpause.
Keeper Marc Anders, der im Mai 2023 beim 1:0-Bezirksliga-Erfolg an gleicher Stelle zum Aufstiegshelden wurde, hielt die Gäste mit starken Paraden gleich mehrfach im Spiel. Am Ende stand für die Nummer eins das dritte Zu-Null-Spiel der laufenden Saison.
20 Minuten vor Schluss kippte das Verfolgerduell endgültig in Richtung der Budberger. Gochs Marius Alt flog nach einer Schiedsrichterbeleidigung mit glatt Rot vom Platz. Der SVB nutze die Überzahl eiskalt aus und spielte in der zweiten Hälfte dominanter auf. Alessandro Hochbaum nutzte eine von vielen Möglichkeiten und traf mit einem satten Schuss von der Strafraumkante zum 2:0-Endstand (82.). Es war das dritte Saisontor des formstarken Mittelfeldstrategen.
Das Team des ehemaligen Duisburger Zweitliga-Profis Kevin Wolze schwächte sich danach erneut selbst. Jonathan Brilski sah in der Schlussphase nach einem wiederholten Foulspiel noch die Ampelkarte (87.). Der eingewechselt Fynn Jansen hatte für die clever und effektiv auftretenden Budberger vor 300 Zuschauern im Hubert-Houben-Stadion sogar noch das 3:0 auf dem Fuß. Coach Wilke hatte sich schon vor Anpfiff auf einen Abnutzungskampf eingestellt und brachte in der Schlussphase noch den einen oder anderen jungen Spieler.
„Wir wussten, dass es nicht um einen Schönheitspreis, sondern um defensive Stabilität geht. Gerade im Zentrum gab es viele körperbetonte Zweikämpfe. Wir konnten in den entscheidenden Duellen gut dagegenhalten. Nach vorne hatten wir in der ersten Halbzeit noch nicht den Dreh und insgesamt etwas Spielglück, haben aber zu den richtigen Zeitpunkten zugeschlagen. Nach der Roten Karte waren wir ballsicherer, hatten wir das Spiel im Griff und haben aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen“, lobte der 50-Jährige.
Wilke zog am Ende ein positives Gesamtfazit für die erste Jahreshälfte: „Wir konnten die Kirsche auf den Kuchen setzen. Ich kann nicht glücklicher und stolzer auf die Mannschaft sein.“ Durch den zweiten Sieg in Serie schließen die Schwarz-Weißen die Hinrunde mit 33 Zählern ab und gehören zu den Top 5 der Gruppe 2.