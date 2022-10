Clever & effizient auf Platz 1: »Dafür ist Schalding bekannt« 14. Spieltag - Samstag: Brückl und Gallmaier treffen für den SVS beim knappen 2:1-Auswärtssieg zu Gast beim TSV 1860 München II

Die Serie des SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd geht weiter! Die Grün-Weißen feierten am Samstagnachmitttag einen 2:1-Sieg beim TSV 1860 München II, fügten den Junglöwen damit sportlich die erste Saisonniederlage zu und sind damit seit mittlerweile zehn Partien ungeschlagen. Angenehmer Nebeneffekt: Weil sich im Topspiel der TSV Landsberg und der SV Kirchanschöring die Punkte geteilt haben, springt der SVS an die Tabellenspitze der Bayernliga Süd.

Lediglich 80 Zuschauer wollten die Begegnung in Gilching sehen, was natürlich auch daran lag, dass die Profis der Löwen zeitgleich im Grünwalder Stadion den FC Ingolstadt zu Gast hatten. Wer nicht nach Gilching kam, verpasste ein spannendes Bayernligaspiel auf gutem Niveau. Schlitzohr Christian Brückl brachte die Gäste aus Passau im ersten Abschnitt mit einem schnell ausgeführten Freistoß in Führung (13.), kurz nach der Pause brachte Fabian Burmberger den bei den Profis aussortierten Kevin Goden zu Fall - Elfmeter! Marco Mannhardt verwandelte zum 1:1 (47.). "In der Phase hätte das Spiel in die eine oder andere Richtung kippen können", betonte Schaldings Coach Stefan Köck . Letzten Endes war es Markus Gallmaier, der die Schaldinger sieben Minuten vor Schluss auf die Siegerstraße brachte (83.). "Wir haben in den ersten 30 Minuten ein richtig starkes Spiel gemacht, es aber versäumt, ein zweites Tor nachzulegen. Zu Beginn der zweiten Hälfte schlafen wir und bekommen einen Elfmeter gegen uns. Danach mussten wir einige Situationen überstehen. 20 Minuten vorm Ende haben wir aber wieder das Kommando übernommen. Im Endeffekt würde ich schon sagen, dass der Sieg für uns verdient ist", bilanzierte Köck.Sechzig-Coach Frank Schmöller sah es ein wenig anders: "Ich glaube nicht, dass heute die bessere Mannschaft gewonnen hat. Am Anfang hatten wir keinen Zugriff, wurden aber nach einer halben Stunde immer besser. Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt, Schalding macht aus eineinhalb Chancen zwei Tore. Der Gegner hat das clever und effizient gemacht, dafür ist Schalding bekannt. Das Glück war am Ende dann auch nicht unbedingt auf unserer Seite. Das Ergebnis ist ärgerlich, aber mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Darauf können wir aufbauen."