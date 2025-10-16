„Clever runtergespielt“ – Moorenweis gewinnt Spitzenspiel gegen Unterpfaffenhofen

Im Topspiel behielt Moorenweis gegen Unterpfaffenhofen mit 3:0 (2:0) die Oberhand. Mit dem Sieg übernahm er TSV die alleinige Tabellenführung.

Moorenweis – „Wir haben nach meiner Recherche seit 2007 nicht mehr gegen die Upfer Buam gewonnen“, freute sich TSV-Trainer Sebastian Baumert über den erstmaligen Erfolg nach so vielen Jahren. Seine Taktik, den Gästen das Spiel zu überlassen und über Ballgewinne im schnellen Umschaltspiel zum Torerfolg zu kommen, sei aufgegangen, berichtete Baumert. In den zweiten 45 Minuten sei Unterpfaffenhofen dann etwas stärker geworden, und der Anschlusstreffer lag in der Luft. „Die Phase haben wir aber überstanden und außer einem Pfostenschuss sprang für den SCU nichts dabei heraus. Das 3:0 war dann die Entscheidung zu unseren Gunsten. Am Ende in meinen Augen ein verdienter Sieg.“

SCU-Trainer Andreas Zorn erkannte die Niederlage neidlos an: „Moorenweis hat nur von unseren Fehlern profitiert. Mit der Schlafmützigkeit, die wir in der ersten Halbzeit an den Tag gelegt haben, kann man so ein Spiel nicht gewinnen. Wir waren am Ende gut bedient.“

Nachdem die Gastgeber anfangs ein Unterzahlspiel nach einer Zeitstrafe von Louis Pöltl überstanden hatten, erzielte Elias Dietrich auf Pass von Sebastian Bonfert die Moorenweiser Führung (27.). Und Bonfert sorgte wenig später mit dem 2:0 bereits für eine Vorentscheidung (38.). Dennoch gaben sich die Upfer Buam nicht auf un boten den Gastgebern nach WIederanpfiff einen harten Kampf. „In dieser Phase des Spiels hatten wir Glück, dass Unterpfaffenhofen der Anschlusstreffer nicht gelang“, so Baumert.

Mit einem 25-Meter-Freistoß sorgte Johann Dietrich schließlich für die Entscheidung (72.). „Die letzten 20 Minuten haben wir dann clever runtergespielt“, berichtete 2. Abteilungsleiter Andreas Otter. „So viele Hüte kann ich gar nicht ziehen vor der Mannschaft nach dieser Leistung“, meinte Otter. „Die Jungs haben sich jetzt eine Kiste Bier verdient. Wir bleiben aber auf dem Teppich“, so Otter. (Dieter Metzler)