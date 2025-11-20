 2025-11-18T09:22:12.436Z

Clement soll Norwich auf Erfolgskurs bringen

Philippe Clement ist neuer Cheftrainer bei Norwich City. Der 51-jährige Belgier unterschrieb am 18. November 2025 einen Vertrag bis 2029 bei den Kanarienvögeln und folgt auf Liam Manning, der nach einer Serie von sieben Niederlagen in acht Championship-Spielen entlassen wurde. Clement, der zuletzt bei den Rangers in Schottland tätig war, bringt reichlich Erfahrung aus dem europäischen Klubfußball mit, unter anderem Titelgewinne in Belgien und Stationen bei Club Brügge und AS Monaco.

Norwich City steht aktuell in der Championship vor einer schwierigen Phase und hofft mit dem neuen Trainer auf eine Wende in der Saison. Clement zeigte sich hochmotiviert: Er kennt den Klub gut und ist überzeugt davon, das Potenzial der Mannschaft nutzen und sie wieder auf Erfolgskurs bringen zu können. Der Verein und sein Sportdirektor Ben Knapper lobten seine methodische Herangehensweise, klare Führungsstärke und seine Werte, die mit denen des Klubs übereinstimmen.

