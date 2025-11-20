Clement soll Norwich auf Erfolgskurs bringen

Norwich City steht aktuell in der Championship vor einer schwierigen Phase und hofft mit dem neuen Trainer auf eine Wende in der Saison. Clement zeigte sich hochmotiviert: Er kennt den Klub gut und ist überzeugt davon, das Potenzial der Mannschaft nutzen und sie wieder auf Erfolgskurs bringen zu können. Der Verein und sein Sportdirektor Ben Knapper lobten seine methodische Herangehensweise, klare Führungsstärke und seine Werte, die mit denen des Klubs übereinstimmen.