Clement Siegenthaler gelingt bei Vöttinger 9:0-Kantersieg ein Sechserpack

Entschlossener Blick: Tobias Duffner vom SV Marzling bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den SV Dietersheim. – Foto: Michalek

Dietersheim holt nur ein 2:2 in Marzling. Der TSV Eching übernimmt die Spitze. Vötting siegt spektakulär mit 9:0 gegen Mauern.

Bekommt der SV Dietersheim nun doch noch die Meister-Flatter? Mit dem zweiten Unentschieden in Serie verspielte Grün-Weiß die Tabellenführung. Neue Nummer eins ist der punktgleiche TSV Eching, dem durch den Vorteil im direkten Vergleich im Meisterendspiel am letzten Spieltag Stand heute ein Unentschieden zum Titel und damit zum Aufstieg in die Kreisliga reichen würde.

SV Marzling – SV Dietersheim 2:2 (0:1). Dieses Unentschieden ist für Dietersheim eine gefühlte Niederlage, weil man durch Tore von Nicolas Esono Ntutum (30.) und Christopher Schindler (72.) zweimal in Führung lag. Auf Seiten der Marzlinger glichen Tobias Duffner (54.) und Konstantin Hartl (83.) aus. „Normal müssen wir 3:0 zur Pause führen“, sagte später der Dietersheimer Trainer Christopher Schindler. Selbstkritisch merkte er an, dass man bei zwei Führungen den Dreier auch nach Hause bringen müsse.

In der 82. Minute wurde dem Gast das 3:1 wegen Abseits weggepfiffen – und dann lief Dietersheim in einen Konter. Turbulent war auch das 2:1 der Gäste, bei dem ein Marzlinger verletzt am Boden lag. Schindler erklärte später, dass der Angriff da schon lief und man deshalb den auch nicht ins Aus spielte. Marzlings Coach Jochen Jürgens bedauerte, dass man in der ersten Halbzeit mehrfach knapp das Tor verpasst hatte. Der SVM bezahlte den Punkt mit gleich drei verletzten Kickern aber teuer.

TSV Eching – FC Neufahrn 2:1 (1:1). Die Echinger haben die Steilvorlage aus Marzling genutzt und ihre Serie auf nun 13 Siege und drei Unentschieden ausgebaut. Nach Punkten hat man mit Dietersheim gleichgezogen und ist durch den direkten Vergleich jetzt Erster. Gegen Neufahrn sorgten Daniel Mömkes (10.) und David Androsevic (65.) für die zweimalige Führung. Neufahrn machte den Ausgleich aus dem Nichts durch einen wunderbaren Freistoß von Matthew Gascoyne (45.). Echings Trainer Miljan Prijovic bemängelte nur, dass man trotz bester Chancen nicht frühzeitig alles klar machte. Ihm war auch klar, dass man im Derby gegen Neufahrn nicht glänzen konnte: „Bei zwei Spielen binnen zwei Tagen kannst du nicht nur gut spielen.“ Der FCN hatte in der zweiten Halbzeit keine wirkliche Chance auf einen neuerlichen Ausgleich.

SV Vötting – SpVgg Mauern 9:0 (2:0). Das Abrutschen des SV Vötting in den Abstiegskampf war nur ein kurzer Schocker. Mit nun vier Punkten Abstand zur Abstiegsrelegation ist man fast durch. Mauern wollte aktiv mitspielen, fabrizierte wegen des Vöttinger Pressings aber immer wieder Fehler. Deshalb geriet der Erfolg nie wirklich in Gefahr. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas noch erleben darf“, witzelte der Vöttinger Trainer Tobias Hebel, der nach dieser Saison aufhören wird. Die Tore markierten Bibek Santoshi (14.), Clement Siegenthaler (34., 61./Elfmeter, 62., 69., 74., 86.), Colin Klameth (52.) und Linus Börstling (81.).

SC Freising – TSV Paunzhausen 4:0 (0:0). Der Sportclub hat wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben, aber man hatte auch Glück. Nach einer offenen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten war Paunzhausen in Durchgang zwei spielbestimmend und drückend. Genau in diese Phase hinein trafen Nouri Abdul Kader (66.) und Florian Pinkert (67.). Dieser Doppelschlag hat Paunzhausen den Zahn gezogen. Florian Pinkert (76.) und ein Eigentor (90.+5) zurrten den Sieg anschließend fest, mit dem der SCF auf Relegationskurs bleibt. „Paunzhausen war sicher nicht vier Tore schlechter“, sagte SCF-Trainer Manuel Hobmeier nach dem Match. Damit hat man die Rote Laterne an die SpVgg Mauern weitergereicht.

SpVgg Attenkirchen – SGT Istanbul Moosburg 3:0 (1:0). Die Attenkirchener Fußballer hatten diesmal das Quäntchen Glück, das ihnen in dieser Saison so oft gefehlt hatte. Istanbul Moosburg war ein extrem spielstarker Gegner, der Topchancen in großer Anzahl vergab. Zweimal rettete das Aluminium für die Gastgeber – und dazu machte Torwart Matthias Asen ein superstarkes Spiel.

Attenkirchen kam in der 45. Minute mit dem ersten Torschuss zum 1:0, und der Treffer von Jakob Linseisen stellte die Partie auf den Kopf. Nach dem Seitenwechsel tüteten Christian Lorenz (58.) und Ibrahim Bah (90.+4) den Sieg ein, der gewiss glücklich war. Mit dem zweiten Treffer war die Moral der Moosburger gebrochen. Der Blick auf die Tabelle: Im Dreikampf um einen Relegationsplatz liegen Attenkirchen, Freising und Mauern nur einen Punkt auseinander.

FVgg Gammelsdorf – SV Hörgertshausen 1:2 (1:1). Im Nachbarschaftsderby wahrte Hörgertshausen die kleinen Restchancen auf die Relegation, Gammelsdorf muss bei drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation weiter zittern. Für die Grün-Weißen ist das bitter, weil man über weite Strecken die bessere Mannschaft war und an der eigenen Chancenverwertung scheiterte.

Julian Radlmaier brachte den Gast in Führung (26.), und Michael Hösl machte kurz vor der Pause den hochverdienten Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber dann binnen einer Viertelstunde vier Großchancen, von denen man keine im Kasten unterbringen konnte. Luis Buchner traf kurz vor dem Ende mit einem Freistoß in den Winkel zum 1:2 (84.). Der Gammelsdorfer Trainer Alfons Deutinger war bedient: „Die anderen machen aus vier Hundertprozentigen zwei Tore und wir aus acht Hundertprozentigen nur eines. Eigentlich war das unser bestes Rückrundenspiel.“

BC Uttenhofen – SV Langenbach 0:3 (0:1). Gnadenlos effektive Langenbacher haben nun auch rechnerisch den Klassenerhalt geschafft. Mit einer nahezu hundertprozentigen Chancenverwertung sorgten Julian Hauner (26./52.) und Nick Fenzl (90.+4) für den Auswärtssieg, der unter dem Strich schon verdient war. Die Hausherren suchten ihr Glück mit vielen langen Bällen, die nicht wirklich Erfolg brachten. Der SVL verteidigte 90 Minuten lang alles weg und wurde dann von Coach Malte Keding für „eine sehr reife Leistung“ gelobt.