Clemens Bauer verlängert beim FC 08 Bad Säckingen

Das Trainerteam des FC 08 Bad Säckingen in der Saison 2026/2027: Finn Lüben (links) wird Cheftrainer Clemens Bauer als spielender Co-Trainer unterstützen. – Foto: Verein

Nun ist es offiziell: Clemens Bauer wird den FC 08 Bad Säckingen auch in der Saison 2026/2027 trainieren.

Der 44-jährige Bauer hatte den Cheftrainerposten zur Rückrunde von Rainer Müller übernommen. Unter Bauers Regie erspielte sich Bad Säckingen in zwölf Spielen 17 Punkte und hat die Ligazugehörigkeit so gut wie sichergestellt.

Als spielender Co-Trainer wird ihn der 30-jährige Finn Lüben unterstützen.