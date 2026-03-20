Clemens Bauer ist begeistert: Derbytime beim FC 08 Bad Säckingen

Clemens Bauer, der Trainer des FC Bad Säckingen, zeigt sich optimistisch für das Lokalderby gegen den SV Obersäckingen. – Foto: Verein

In der Kreisliga A, Staffel Ost, steht das Derby zwischen dem FC 08 Bad Säckingen und dem SV Obersäckingen an. Welchen Stellenwert das Prestigeduell hat, erläutert FC-Trainer Clemens Bauer im Kreisligatipp.

Herr Bauer, am Samstag steht das Derby gegen den SV Obersäckingen auf dem Programm. Erwarten Sie ein volles Haus und die entsprechende Stimmung?

Clemens Bauer: Ich hoffe es. Solche Spiele sind das Tollste, ein Derby mit hoffentlich vielen Zuschauern von beiden Seiten. Das Wetter soll ja auch mitspielen, also hoffen wir, dass es ein echtes Spektakel wird.