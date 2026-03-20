Clemens Bauer ist begeistert: Derbytime beim FC 08 Bad Säckingen

In der Kreisliga A, Staffel Ost, steht das Derby zwischen dem FC 08 Bad Säckingen und dem SV Obersäckingen an. Welchen Stellenwert das Prestigeduell hat, erläutert FC-Trainer Clemens Bauer im Kreisligatipp.
Herr Bauer, am Samstag steht das Derby gegen den SV Obersäckingen auf dem Programm. Erwarten Sie ein volles Haus und die entsprechende Stimmung?
Clemens Bauer: Ich hoffe es. Solche Spiele sind das Tollste, ein Derby mit hoffentlich vielen Zuschauern von beiden Seiten. Das Wetter soll ja auch mitspielen, also hoffen wir, dass es ein echtes Spektakel wird.
Welchen Stellenwert hat das Spiel, von der Tabellensituation mal abgesehen?
Bauer: Man kennt sich ja – zumindest diejenigen, die schon etwas länger hier wohnen. Die Spieler kennen sich untereinander, man kennt die Trainer, da gibt es kaum Geheimnisse. Aber es ist schon ein bisschen der Wettkampf, wer Derbysieger wird und zumindest am Samstagabend in der Stadt „die Sau rauslassen“ kann. Die Kreisliga ist zwar letztendlich Hobby und Spaß, aber den Moment und den tollen Tag will man schon als Sieger mitnehmen. Weiterlesen: Clemens Bauer, FC 08 Bad Säckingen: "Solche Spiele sind das Tollste" (BZ-plus)