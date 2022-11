Clemens Bauer freut sich auf ein rassiges Derby Der Trainer des FC Bad Säckingen tippt die Ergebnisse des 14. Spieltags

In der vergangenen Saison feierte der FC Bad Säckingen noch die Vizemeisterschaft, nun kämpft er um den Klassenerhalt in der Kreisliga A, Staffel Ost. Trainer Clemens Bauer rechnete frühzeitig mit einer schweren Saison, ist aber zuversichtlich, dass seine Mannschaft im Lokalderby beim Aufsteiger FC Bergalingen etwas Zählbares mitnehmen wird.

fupa: Herr Bauer, der FC Bad Säckingen ist in den bisherigen Derbys gegen Wallbach (1:1) und Murg (5:2) ungeschlagen geblieben. Gibt es eine Erklärung, weshalb es in den Derbys besser läuft?

Clemens Bauer: Das könnte man meinen, wenn man die Ergebnisse sieht. Es ist schon etwas anderes, wenn es gegen Kollegen geht oder gegen Leute, die man gut kennt. Da ist die Motivation gleich ein Stück höher. Eine wirkliche Erklärung dafür gibt es nicht, aber Derbys sind immer etwas Besonderes. Darauf freuen sich immer alle, aber ich sehe dabei nicht unbedingt Vor- oder Nachteile für uns.

fupa: Aufsteiger FC Bergalingen spielt eine tolle Saison, hat zuletzt viermal in Folge gewonnen und ist schwer ausrechenbar; die 38 Tore wurden von einer Vielzahl von Spielern erzielt. Was für ein Spiel erwarten Sie in Bergalingen?

Bauer: Bergalingen ist eine der positiven Überraschungen der Saison. Man kennt sich, aber beim letzten Aufeinandertreffen war ich noch Spieler für Bad Säckingen. Ich erwarte eine körperlich robuste, schnelle und spielsichere Mannschaft, die schwer ausrechenbar ist. Es wird definitiv eine intensive Partie – hoffentlich mit dem besseren Ende für uns!

fupa: Bad Säckingen hat sich zuletzt etwas Luft verschafft. Dank des guten Torverhältnisses dürfte die Mannschaft auch nach dem Spieltag nicht auf einem Abstiegsplatz stehen. Wie sehen Sie den Abstiegskampf?

Bauer: Dass wir uns befreit hätten, würde ich nach einem Sieg nicht unbedingt sagen. Aber es gab viele Spiele, in denen wir einfach Punkte liegen lassen haben, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Fakt ist: Wir sind im Abstiegskampf. Dass es so kommen könnte, habe ich ja schon früh in der Saison gesagt, und irgendwann hat es auch die Mannschaft begriffen. Es gilt nun, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und nicht erst am vorletzten Spieltag die Klasse sicherzustellen.

fupa: Bad Säckingen hat allerdings ja noch das Nachholspiel gegen Stühlingen in petto…

Bauer: In Stühlingen spielen zu müssen, sehe ich nicht unbedingt als Vorteil. Dort ist es immer schwer zu bestehen. Es ist zwar ein weiteres Spiel, aber es wäre falsch zu sagen, wir können mit diesem Spiel nachlegen – das kann schnell nach hinten losgehen, und deshalb dürfen wir uns nicht darauf ausruhen. Es gibt nichts schönzureden: Wir werden jedes Spiel konzentriert angehen müssen, damit es am Ende keine Zittersaison wird. Ich erinnere nur daran, dass wir in der ersten Saison vor Corona Tabellenfünfter wurden und in der folgenden Saison dann Vorletzter. Auch Weizen und Murg sind gute Beispiele. Murg hat in der vergangenen Saison die Vorrunde dominiert, aber am Ende haben wir die Aufstiegsrunde gespielt. Das kann einfach sehr schnell gehen. Deshalb gilt es, den Ball flachzuhalten und die eigenen Hausaufgaben zu machen.

fupa: Wie schwierig war oder ist es eigentlich, sich nach der erfolgreichen Saison umzuorientieren und zu realisieren, dass es in dieser Saison um den Klassenerhalt geht?

Bauer: Das war insgesamt sehr schwer. In der vorigen Runde haben wir noch die Aufstiegsrunde gespielt, dann hatten wir viele personelle Wechsel und nur wenige Wochen Pause. Bei den Spielern war irgendwann der Akku leer, und deshalb war es schwer, wieder in die Spur zu kommen. Beim Spiel in Grießen (0:1-Niederlage des FC Bad Säckingen, Anm. d. Red.) ist dann der Groschen endlich gefallen. Diejenigen, die täglich mit dabei waren, war es von Anfang an klar, dass es eine schwere Runde werden würde. Aber natürlich war es nach der Überflieger-Saison schwierig umzuschalten.

Clemens Bauers Spieltag-Tipps:

SG Höchenschwand-Häusern – FC Grießen

Freitag, 19.30 Uhr

Höchenschwand-Häusern ist wie Bergalingen die positive Überraschung der Runde. Man hat zwischendurch mal gedacht, es würde in die andere Richtung laufen, aber nun haben sie wieder gegen Wallbach einen 0:2-Rückstand noch zum 3:2 gedreht. Das ist Wahnsinn, was die Woche für Woche abbrennen! Daher gehe ich von einem 2:0-Heimsieg aus.

FC Tiengen II – SV Rheintal

Samstag, 14 Uhr

Ich schätze Rheintal sehr, das ist eine junge, spielerisch starke Mannschaft. Auf dem Kunstrasen in Tiengen macht Rheintal das Rennen. 0:2.

FC Schlüchttal – FC Wallbach

Samstag, 14.30 Uhr

Brutal schwer zu tippen! Wallbach hat gegen Murg und Höchenschwand-Häusern Dämpfer erlitten. Trotzdem tippe ich auf ein Unentschieden. 2:2.