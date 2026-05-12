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Ligabericht
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Cleeberg gegen Burgsolms: So wird der Spielabbruch gewertet
Teaser GL GI/MR: +++ Am vergangenen Freitag sorgte eine Verletzung für das vorzeitige Ende des Fußball-Gruppenliga-Derbys. Nun steht fest, wer zum Gewinner der Partie erklärt wird +++
Wetzlar. Das vorzeitig beendete Spiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwischen dem FC Cleeberg und dem FC Burgsolms wird nicht wiederholt. Nach dem Einzelrichterurteil von Erhard Fuchs ist die Begegnung, die am Freitag nach der Verletzung von FCC-Spieler Kevin Weidner in der 42. Minute beim Stand von 2:0 für die Gäste abgebrochen wurde, mit 3:0 Toren und drei Punkten für Burgsolms gewertet worden.