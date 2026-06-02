Claushallmann kehrt zu Eintracht Rulle zurück Mittelfeldspieler verlässt den TuS Bersenbrück nach drei Jahren und 63 Pflichtspielen von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Nach drei gemeinsamen Jahren gehen der TuS Bersenbrück und Nick Claushallmann künftig getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler kehrt zu seinem Heimatverein TuS Eintracht Rulle zurück und beendet damit ein prägendes Kapitel seiner Laufbahn.

Als Claushallmann vor drei Jahren von Eintracht Rulle nach Bersenbrück wechselte, galt er bereits als einer der auffälligsten Akteure der Bezirksliga. Mit starken Leistungen hatte er sich für höhere Aufgaben empfohlen und den Schritt in die Oberliga Niedersachsen gewagt. In Bersenbrück entwickelte sich der Mittelfeldspieler schnell zu einer festen Größe im Kader. Insgesamt absolvierte er 63 Pflichtspiele für den Verein und war Teil einer Mannschaft, die einige der erfolgreichsten Momente der jüngeren Vereinsgeschichte erlebte.

Teil einer historischen Mannschaft Besonders die Saison 2023/24 wird für Claushallmann und den Verein unvergessen bleiben. Nach dem Gewinn des Niedersachsenpokals qualifizierte sich der TuS Bersenbrück für den DFB-Pokal und traf dort vor rund 16.000 Zuschauern auf Borussia Mönchengladbach. Für Claushallmann bedeutete dies den vorläufigen Höhepunkt einer bemerkenswerten Entwicklung. Noch wenige Jahre zuvor war er mit der zweiten Mannschaft von Eintracht Rulle in der 1. Kreisklasse aktiv gewesen, ehe ihn sein Weg über die Bezirksliga bis auf die nationale Fußballbühne führte.