Claus Breitenberger on tour: Welche Eindrücke hat Bredi gesammelt?

Kultfan Claus Breitenberger, der auch kurz Bredi genannt wird, war wieder auf den Fußballplätzen und in der Halle in Württemberg unterwegs. Der 59-Jährige, der in Schwäbisch Gmünd wohnt, besucht seit über 40 Jahren viele Spiele als Zuschauer. Was hat Bredi am vergangenen Wochenende erlebt? Hier kommen seine Antworten dazu.

Sa., 15.03.2025, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 3 2 Eins der besten Oberligaspiele, die ich in letzter Zeit gesehen habe, fand in Großaspach statt. Die SG Sonnenhof konnte vor etwa 450 Zuschauern ihre sensationelle Serie fortsetzen und bezwang nach hartem Kampf die Normannia mit 3:2. Vor allem in der ersten Halbzeit hielt die Normannia sehr gut mit dem Tabellenführer mit und man steckte auch den relativ frühen Rückstand zum 0:1 (Torschütze Michael Kleinschrodt) hervorragend weg. Durch einen von Luca Molinari verwandelten Foulelfmeter gelang dann in der 28. Minute der Ausgleich und in der Nachspielzeit erzielte Tim Grupp sogar den Führungstreffer für die Normannia.

Allerdings konnte Fabian Eisele schon nach 51 Minuten ausgleichen. Dennoch bestand bei der Normannia weiterhin die Hoffnung, einen Punkt aus dem Fautenhau mitzunehmen. Doch nach 70 Minuten kam es bei der Normannia in der gegnerischen Hälfte zu einem fatalen Ballverlust und den darauf folgenden Konter schloss Fabian Eisele eiskalt ab. Großaspach brachte dann die knappe Führung recht souverän über die Zeit und gewann am Ende die Partie auch verdient. Glückwunsch an das Großaspacher Trainerteam Pascal Reinhardt, Patrick Ziegler und Maurizio Blunda zu den drei Punkten, die wirklich hart erarbeitet werden mussten.

Auch Großaspachs Pressevertreter Lucca Volkmer brauchte gute Nerven und war sicherlich froh, als die spannende Partie abgepfiffen wurde. Und auf Fabian Eisele, den Großaspacher Torschützen vom Dienst, war mal wieder Verlass. Mal sehen ob Lucca mit seinem TSV Althütte genau so erfolgreich sein wird.

Immer wieder eine große Freude ist es für mich, nach den Spielen mich mit Marius Kunde und Michael Kleinschrodt über das Geschehene zu unterhalten. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit.

Leider musste Großaspachs Niklas Pollex, der bis dahin eine ganz starke Leistung gebracht hat, nach etwa 55 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ich wünsche gute Besserung! Doch Mert Tasdelen und seine Mannschaftskollegen waren trotz dieser Auswechslung, die sicherlich nicht geplant war, am Ende erfolgreich.

Unterstützt wurde die Normannia vom Trainer des FC Härtsfeld 03, Roland Benz, der trotz der knappen FCN-Niederlage sein Kommen sicherlich nicht bereut hat.

Normannia-Teammanager Thomas Rettstatt feierte Geburtstag und ließ sich die Laune auch nicht von der 2:3-Niederlage der Normannen in Großaspach verderben. Denn es war wirklich ein starker Auftritt des Teams von Zlatko Blaskic. Auf den Auftritt ihres Teams beim Tabellenführer aus Großaspach absolut stolz sein konnten gestern die Normannia-Anhänger. Und ich treffe immer wieder Fußball-Fans von anderen Vereinen, denen besonders die Auftritte von Luca und Nico Molinari im Normannia-Trikot gefallen. Grund genug für dieses Foto mit dem Mannschaftsbus im Hintergrund.

Die Normannia hat eine neue Busfahrerin. :)

+++ So., 16.03.2025, 11:00 Uhr SG Bettringen Bettringen III TSGV Rechberg Rechberg 0 4 Abpfiff Das erste spiel des Tages war das Kreisliga B-Duell zwischen der SG Bettringen III und dem TSGV Rechberg, das die Gäste mit 4:0 gewonnen haben. Rechbergs Trainer Benjamin Vogt war dann auch zufrieden mit seiner Truppe.

+++ So., 16.03.2025, 13:00 Uhr SG Bettringen Bettringen II SGM Lautern-Essingen SGM Lautern-Essingen 4 1 Abpfiff Kein Glück gebracht habe ich der SGM Lautern/Essingen, die heute erstmals in dieser Saison vier Gegentore hinnehmen musste und auch in der Offensive wenig Durchschlagskarft bewies. Doch man ist weiterhin im Meisterschaftsrennen vertreten, zumal der Tabellenführer TSV Böbingen sich mit nur einem Punkt in Heuchlingen begnügen musste. Vor allem der Höhe nach war der 4:1-Sieg der Bettringer Zweiten gegen den Tabellenzweiten von der SGM SV Lautern/TSV Essingen überraschend. Doch die Bettringer waren extrem effektiv und führten schon zur Pause mit 3:0. Nach dem Anschlusstreffer kurz nach der Pause kam zwar noch etwas Hoffnung bei den Gästen auf, doch spätestens nach dem vierten Bettringer Treffer war das Spiel gelaufen und die SGB feierte einen absolut verdienten Sieg.

Müslüm Cokkalender konnte sich mit seinem 4:1 gegen die SGM Lautern/Essingen auch in die Torschützenliste eintragen.

+++ So., 16.03.2025, 15:00 Uhr SG Bettringen Bettringen SV Rohrau SV Rohrau 2 2 Zum ersten Mal überhaupt habe ich ein Spiel des SV Rohrau gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, Simon Kamm und seine Mannschaftskollegen haben mich positiv überrascht, denn das Team aus dem Raum Böblingen war keinesfalls so schlecht wie es die Tabelle besagt. In der ersten Halbzeit waren die Rohrauer sogar die bessere Mannschaft und gingen nach dem 1:1-Pausenstand kurz nach dem Seitenwechsel mit 2:1 in Führung. Diese hielt allerdings nur zwei Minuten bis der Ausgleich fiel. Danach war Bettringen spielbestimmend, doch Rohrau war bei Kontern trotz zwischenzeitlicher Unterzahl immer wieder gefährlich. Am Ende war das Unentschieden aus meiner Sicht gerecht und ich habe nun wieder einen von mir noch nicht entdeckten Sportplatz zu besuchen. Der SVR ist wirklich eine richtig sympathische Truppe.

Auf vielen Sportplätzen als Fotograf unterwegs, und das auch im Profi-Bereich, ist Janni Pless. Fotografiert wird er allerdings selber eher selten, doch gerade deshalb musste ein Bild mit ihm her.

Natürlich hätten sich die Bettringer mehr erhofft als ein 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenletzten aus Rohrau. Doch zum einen haben die Gäste verdientermaßen einen Punkt aus Bettringen entführt und zum anderen haben die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auch nicht gewonnen. Von daher kein Grund zur Panik.

Viel Betrieb herrschte nach dem Spiel im Bettringer Vereinsheim, doch Vereinsheimswirt Leo erhielt unter anderem von Heiko Krieger tatkräftige Unterstützung, so dass niemand durstig oder hungrig nach Hause gehen musste.