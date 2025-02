Claus Breitenberger on tour: Das sind Bredis Eindrücke

Kultfan Claus Breitenberger, der auch kurz Bredi genannt wird, war wieder auf den Fußballplätzen und in der Halle in Württemberg unterwegs. Der 59-Jährige, der in Schwäbisch Gmünd wohnt, besucht seit über 40 Jahren viele Spiele als Zuschauer. Was hat Bredi am vergangenen Wochenende erlebt? Hier kommen seine Antworten dazu.

Mit Glück und Geschick zum Punktgewinn - so würde ich das Geschehen aus Fulda als Anhänger der Gäste aus Göppingen beschreiben. Vor dem Seitenwechsel neutralisierten sich die beiden Teams weitestgehend und der torlose Pausenstand war die logische Konsequenz, zumal nennenswerte Torchancen bis dahin auf beiden Seiten ausblieben. Nach dem Seitenwechsel lag aber das Chancenplus bei den Gastgebern, die auch zwei Mal Pech mit Aluminiumtreffern hatten und dem Sieg ziemlich nahe waren, zumal die Göppinger auch über zehn Minuten in Unterzahl überstehen mussten. Doch auf Matthias Layer im Göppinger Tor war Verlass und man konnte auch die Nachspielzeit unbeschadet überstehen. Somit konnten die Göppinger einen äußerst wertvollen Punkt mit an die Hohenstaufenstraße entführen und das Trainerteam war zu Recht zufrieden mit dem Ergebnis aus Fulda.

Verständlicherweise nicht sehr glücklich über das 0:0 gegen den 1. Göppinger SV war Fuldas Spielführer und Vereinslegende Patrick Schaaf, der nach der Saison bei Barockstadt aufhören wird. Hat mich aber sehr gefreut, Patrick auch mal persönlich kennen zu lernen.

Ein ganz wichtiger Mann bei den Göppingern ist Holle Schnizler, der am Wochenende nicht nur die Fußballer des 1. Göppinger SV chauffierte, sondern auch darauf aufpassen musste, dass der mühsam erkämpfte Punkt aus Fulda nicht bei der Rückfahrt irgendwo unterwegs verloren geht. Doch das ist Gott sei Dank nicht passiert.

Bange Schlussminuten mussten Max Ziesche und seine Göppinger Mitspieler am Samstag in Fulda überstehen. Doch die Null stand auf beiden Seiten bis zum Schluss.

Die 300 Zuschauer, die am Wahlsonntag beim Oberligaspiel in Waldgirmes waren, haben auf jeden Fall richtig gewählt, denn sie bekamen ein sehr interessantes und spannendes Mittelhessen-Duell geboten, in dem sich der SCW am Ende mit 3:2 gegen Eintracht Stadtallendorf durchsetzte. Vor dem Seitenwechsel war allerdings der Gast das aktivere und bessere Team und der SCW-Anhang war auch froh, dass der Schiri nach etwa 5 Minuten einen durchaus vertretbaren Elfmeter für die Eintracht nicht gegeben hat. Überraschenderweise ging dann aber nach 27 Minuten der SCW mit 1:0 in Führung. Jedoch gelang den Gästen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der absolut verdiente Ausgleich. Gleich nach dem Seitenwechsel dann die erneute Führung für den SCW, der in der Folgezeit wirklich stark spielte, es aber versäumte, den dritten Treffer nachzulegen und bei zwei Aluminiumtreffern auch Pech hatte. Dies schien sich zu rächen, denn zehn Minuten vor Schluss fiel der Ausgleich für die mittlerweile in Unterzahl spielenden Gäste. Doch fünf Minuten später gelang dem SCW der entscheidende dritte Treffer. Glückwunsch nach Waldgirmes zu diesem hart erarbeiteten Sieg, der aus meiner Sicht zumindest nicht ganz unverdient war, wobei das Spiel durchaus auch hätte unentschieden ausgehen können. Die besseren Torchancen hatte allerdings der SCW.

Freudiges Wiedersehen mit dem Ex-Waldgirmeser Kian Golafra, der nun bei der Eintracht aus Stadtallendorf aktiv ist und seinem ehemaligen SCW-Mannschaftskameraden Henry Erler. Beide verfolgten das spannende Geschehen allerdings von der Ersatzbank aus.

Große Freude beim Waldgirmeser Pressewart Kai Köger über den 3:2-Heimsieg in einem spannenden Spiel.

SC Waldgirmes-Edelfan Alexander Mayenschein hat sich natürlich auch sehr über den Erfolg seines Teams gefreut. Am Tag davor war er zudem als einer der zahlreichen Anhänger von Kickers Offenbach in Hoffenheim am Start.

Sehr erfolgreich verläuft bisher die Saison für den hessischen Oberligisten SC Waldgirmes. Nach 24 Spielen hat man nun schon 37 Punkte auf dem Konto und belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz. Der vorzeitige Klassenerhalt rückt näher. Sehr zur Freude von Björn Velten, dem Sportlichen Leiter des SCW.