Claus Breitenberger in der KW 13 on tour: Das sind Bredis Eindrücke

Nach der Pause war Türkspor eindeutig das bessere Team, vergab aber nach dem schnellen 3:1 viele Torgelegenheiten, so dass man als Anhänger der Heim-Mannschaft tatsächlich Angst haben musste, dass sich die schlechte Chancenauswertung rächen würde. Und tatsächlich kam der FC Holzhausen in der 78. Minute zum Anschlusstreffer, doch letztlich brachte Türkspor den verdienten Sieg in den der verbliebenen guten Viertelstunde recht souverän über die Zeit. Das war eine wirklich starke Vorstellung von Türkspor.

Durchaus den Erwartungen gerecht wurde am Samstag das Verbandsliga-Spitzenspiel in Neckarsulm. Vor dem Seitenwechsel gab es viele Torraumszenen auf beiden Seiten zu sehen und beim Pausenstand von 2:1 für Türkspor war noch alles offen.

Irgendwie bringe ich Janik Michel, Lysander Skoda und deren Mitspielern vom FC Holzhausen in dieser Saison kein Glück. Es war bereits das dritte Punktspiel in Folge, welches der aktuelle Tabellenzweite der Verbandsliga in dieser Saison bei meinen Spielbesuchen verloren hat. Aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwann auch mal wieder einen Sieg des FCH miterleben darf.

Kommt es in der nächsten Runde zu einem Bruderduell zwischen Julian und Tim Grupp in der Oberliga? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist seit diesem Wochenende mit den Siegen von Türkspor Neckarsulm und der Normannia auf jeden Fall gestiegen.

Eine echte Neckarsulmer Zuschauer-Legende ist Helmut Schacherl, der schon über 10 Jahre lang kein einziges Spiel der Sport-Union versäumt hat und auch bei vielen Spielen der umliegenden Vereine regelmäßig zu Gast ist. Auch auf der Ostalb kennt er sich aus, denn er war vor vielen Jahren mal in leitender Funktion bei der Metzgerei Wasner tätig, die auch in Gmünd eine Filiale hatte. Nun genießt er aber den Ruhestand und ich wünsche ihm, dass er das noch möglichst lange kann.

Am Sonntag trafen in der Gmünder Kreisliga A die beiden Vereine aufeinander, bei denen bei mir vor über 40 Jahren alles mit dem Amateurfußball begann. Der TSB Gmünd spielte seinerzeit noch in der Verbandsliga und hatte sogar die Oberliga im Visier, konnte dieses Ziel aber niemals realisieren. Demgegenüber war der TSV Großdeinbach schon damals A-Ligist, hatte ein paar Jahre zuvor aber auch eine kurze Episode in der 2. Amateurliga (der heutigen Landesliga). Vor etwa 200 Zuschauern gewann der TSB das Kreisliga-A-Derby gegen den TSV Großdeinbach mit 2:1.

Der TSB ging schon nach drei Minuten in Führung, versäumte es in der Folgezeit aber, das zweite Tor nachzulegen. Die zunächst enttäuschenden Großdeinbacher steigerten sich dann aber nach der Pause deutlich und so war es dann auch nicht mehr so wirklich überraschend, dass in der 83. Minute der Ausgleich fiel. Als eigentlich schon alles mit einer Punkteteilung rechnete, unterlief den Großdeinbachern in der Nachspielzeit ein unglückliches Eigentor und der TSB ging als Derbysieger vom Feld. Von den klaren Torchancen her war der TSB-Erfolg verdient, doch vom Spielverlauf her war es schon ziemlich unglücklich für die Gäste aus Großdeinbach.