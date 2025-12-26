 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Sport-Vorstand Matthias Schad (von links), Claudius und Florian Bührer sowie Stefan Schmieder vom Spielausschuss des SVM
Sport-Vorstand Matthias Schad (von links), Claudius und Florian Bührer sowie Stefan Schmieder vom Spielausschuss des SVM – Foto: Verein

Claudius und Florian Bührer wechseln von Elzach-Yach nach Mühlenbacn

Brüder kehren zu ihrem Heimatverein zurück

Verlinkte Inhalte

VL Südbaden
Bezirksliga Offenburg
Elzach-Yach
Mühlenbach

Der Fußball-Bezirksligist freut sich über die Rückkehr von Claudius und Florian Bührer vom Verbandsligisten SF Elzach-Yach zur kommenden Saison.

Die Brüder kehren zu ihrem Heimatverein SV Mühlenbach in die Bezirksliga zurück. Auch SF-Trainer Kevin Maier hat bereits seinen Rücktritt zum Saisonende bei den Elztälern angekündigt.

Aufrufe: 026.12.2025, 10:45 Uhr
BZ/PMAutor